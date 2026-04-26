غارات على جنوب لبنان ضحاياها 4 وإسرائيل تقصف منصات صواريخ

استمر توتر الأوضاع في جنوب لبنان، في ظل غارات إسرائيلية أسفرت عن مقتل 4، وإطلاق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل. وفيما أعلنت إسرائيل استهدافها منصات إطلاق صواريخ تابعة للحزب في ثلاثة مواقع، طالبت في الوقت ذاته بعدم العبور والعودة إلى 59 قرية في جنوب لبنان.

و​ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن أربعة أشخاص ‌قتلوا، أمس، في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق صاروخين صوب إسرائيل في أحدث تحدٍ لوقف إطلاق النار. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل أربعة أشخاص في غارتين إسرائيليتين على جنوب البلاد.

وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة، في بيان، بأن غارتين إسرائيليتين على شاحنة ودراجة نارية في بلدة يحمر الشقيف - قضاء النبطية أدتا إلى قتل أربعة أشخاص. ووفق الوكالة الوطنية للإعلام نفذت مسيّرة إسرائيلية غارة بصاروخ موجه، مستهدفة دراجة نارية في بلدة يحمر الشقيف، مشيرة إلى تعرض البلدة لقصف مدفعي إسرائيلي مركز.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف خلال الليل منصات إطلاق محملة بالصواريخ تابعة لحزب الله في ثلاثة مواقع في ‌جنوب لبنان، وإنه استهدف أيضاً عدداً من مسلحي الحزب في غارات ​منفصلة، كما طالب الجيش الإسرائيلي السكان في جنوب لبنان بعدم العبور والعودة إلى 59 بلدة، مجدداً تحذيره لسكان جنوب لبنان، طالباً منهم عدم التحرك جنوب خط 20 قرية ومحيطها في الجنوب، وعدم الاقتراب من منطقة نهر الليطاني ووادي الصلحاني والسلوقي.

وطلب الجيش الإسرائيلي من السكان عدم العبور والعودة إلى 59 قرية في جنوب لبنان منها البياضة، وشاما، وطير حرفا، وأبو شاش، والجبين، والناقورة، وظهيرة، ومطمورة، ويارين، والجبين، وام التوت، والزلوطية، والبستان، وشیحین، ومروحين، ورامية (بنت جبيل), وبيت ليف، وصلحانة، وعيتا الشعب، وحانين، ویارون، ومارون الرأس، وبنت جبيل.