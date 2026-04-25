إسرائيل تنذر سكان 59 قرية في جنوب لبنان: لا عودة إلى منازلكم

طالب الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت ، السكان في جنوب لبنان بعدم العبور والعودة إلى 59 بلدة.

وجدّد الجيش الإسرائيلي تحذيره إلى سكان جنوب لبنان طالباً منهم عدم التحرك جنوب خط 20 قرية ومحيطها في الجنوب ، وعدم الاقتراب من منطقه نهر الليطاني ووادي الصلحاني والسلوقي.

وطلب الجيش الإسرائيلي من السكان عدم العبور والعودة إلى 59 قرية في جنوب لبنان منها البياضة، وشاما، وطير حرفا ، وابو شاش، والجبين، والناقورة، وظهيرة، ومطمورة، ويارين، والجبين، وام توته، والزلوطية، وبستان ،وشیحین ،ومروحين, وراميه (بنت جبيل), وبيت ليف، وصلحانة، وعيتا الشعب ، وحنين، ، ویارون، مارون الرأس، وبنت جبيل.

يأتي ذلك بالتزامن مع تعرّض بلدة حولا في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي، وبلدة الخيام لانفجار عنيف، حسب " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وسجّل تحليق لطائرات مسيَّرة إسرائيلية على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وفوق مدينة بعلبك شرق لبنان وقرى المنطقة.

وذكرت ‌الوكالة ​الوطنية للإعلام أن أربعة أشخاص قتلوا ⁠اليوم السبت في غارتين ‌إسرائيليتين على بلدة يحمر ‌الشقيف بجنوب ‌لبنان.

وقتل ستة ‌أشخاص ‌أمس الجمعة ​في لبنان، ‌في ​أكثر ⁠عدد ​من ⁠القتلى يسقط في يوم ⁠واحد ⁠خلال وقف إطلاق النار الذي تم ‌تمديده مؤخرا.