لبنان.. مقتل 9 أشخاص وإصابة 3 في غارتين إسرائيليتين جنوبي

شنّت إسرائيل موجة من الغارات الجوية على الجنوب اللبناني مساء الاثنين، أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 3 آخرين، وذلك عقب ساعات من استهداف حزب الله موقع رويسات العلم التابع للجيش الإسرائيلي في تلال كفرشوبا، حسبما أفادت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن بيان أولي لوزارة الصحة اللبنانية أن الغارة الإسرائيلية على بلدة حاريص أدت في حصيلة أولية إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة شخصين بجروح، فيما أدت الغارة الإسرائيلية على بلدة طلوسة إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة شخص بجروح".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب أهدافا وبنية تحتية لحزب الله "في جميع أنحاء لبنان".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توعد بالرد بقوة على قصف حزب الله، وذلك في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وأشار إلى أنه "معني باستمرار تطبيق وقف إطلاق النار".