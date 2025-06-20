عون لبراك: نتطلع إلى دعم واشنطن لتثبيت الأمن بالجنوب



أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، للمبعوث الأمريكي السفير توماس براك، أن «لبنان يتطلع إلى دعم واشنطن لما يقوم به لإعادة النهوض على مختلف المستويات، وفي المقدمة تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب من خلال انسحاب القوات الإسرائيلية من التلال الخمسة التي تحتلها، ووقف الأعمال العدائية، والتمديد لليونيفيل التي تعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني على تطبيق القرار 1701».

كما أكد عون أن «الجيش المنتشر جنوبي الليطاني يواصل تطبيق القرار 1701 تطبيقاً كاملاً لجهة إزالة المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر، ومنع أي وجود مسلح غير الأجهزة الأمنية، لكن تعذر عليه استكمال مهمته نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمسة ومحيطها».

وأوضح الرئيس اللبناني لبراك أن «مسيرة الإصلاحات بدأت ولن تتوقف بالتزامن مع مكافحة الفساد وتفعيل مؤسسات الدولة وأجهزتها لتواكب التطور في مختلف المجالات».



من جهته، أشار الموفد الأمريكي توم برّاك، في حديث لـ«mtv»، إلى أنه «إذا تدخل ​حزب الله​ في الحرب فهذا سيكون قراراً سيئاً جداً». ولفت براك إلى أننا «نحمل رسالة في ظلّ الوضع المعقّد في العالم، ونؤمن أنّه مع القيادة الجديدة ستبدأ عملية السلام والتحسن، وملتزمون بمساعدة لبنان ولدينا أمل».