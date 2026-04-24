نتانياهو: حزب الله يحاول تقويض جهود السلام مع لبنان

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة "حزب الله" بمحاولة تقويض جهود الدولة العبرية للتوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان.

وقال نتانياهو في أول تصريح له بعد تمديد وقف إطلاق النار مع لبنان "بدأنا مسارا للتوصل إلى سلام تاريخي بين إسرائيل ولبنان، ومن الواضح لنا أن "حزب الله" يحاول تقويض ذلك".

وجاءت تصريحاته في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع تابعة لـ"حزب الله" في قرية في جنوب لبنان رداً على "خرق وقف إطلاق النار"، وذلك بعدما وجه إنذارا بالإخلاء لسكان القرية.

وقال "قبل قليل، قصفت قوات الجيش الإسرائيلي مواقع عسكرية في منطقة دير عامص، والتي أُطلقت منها صواريخ باتجاه بلدة شتولا في إسرائيل أمس".

وأضاف "كانت المواقع المستهدفة تُستخدم من قبل تنظيم "حزب الله" الإرهابي لشنّ عمليات إرهابية ضد جنود الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل".

وكان المتحدث باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال في منشور على منصة إكس "إنذار عاجل إلى سكان لبنان المتواجدين في بلدة دير عامص... حرصا على سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم عليكم إخلاء بيوتكم فورا والابتعاد عن القرية لمسافة لا تقل عن ألف متر خارج القرية".

وأضاف "نشاطات "حزب الله" الإرهابية وقيامه بعمليات الإطلاق من بلدتكم تجبر جيش الدفاع على العمل ضده في مكان سكنكم".

وتقع دير عامص شمال "الخط الأصفر" الذي أعلن الجيش الإسرائيلي إقامته في جنوب لبنان، بعد سريان هدنة مع "حزب الله".

وفي ما يتعلق بإيران، قال نتانياهو إنه أجرى "محادثة ممتازة" مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب دون أن يذكر متى أجريت.

وأضاف أن ترامب "يمارس ضغوطا قوية جدا على إيران اقتصاديا وعسكريا. ونحن نتعاون بشكل كامل".



