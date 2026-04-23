جولة ثانية من محادثات لبنان وإسرائيل… ترقّب لتمديد الهدنة

تعقد اليوم في واشنطن الجولة الثانية من المباحثات بين لبينان واسرائيل وسط ترقب لتمديد الهدنة و لتثبيت التهدئة ومنع الانزلاق نحو تصعيد عسكري على الحدود الجنوبي.

وبحسب مصدر في السفارة اللبنانية ، يُعقد الاجتماع عند الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت واشنطن، في مقر وزارة الخارجية الأميركية، برعاية مباشرة من الإدارة الأميركية.

ويمثل الوفد اللبناني السفيرة ندى معوض، على غرار الجولة السابقة، على أن يصدر بيان رسمي عقب انتهاء الاجتماع يوضح أبرز النتائج ومسار المحادثات.

وأكد وزير التنمية الإدارية اللبناني، فادي مكي، أمس، أن تثبيت وقف إطلاق النار وتوسيعه ضرورة لوقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين. وشدد الوزير مكي، بعد اجتماعه مع الرئيس جوزف عون في قصر بعبدا، على الأهمية القصوى لتثبيت وقف إطلاق النار وتوسيعه، وضمان أن يكون شاملاً وكاملاً.

مدخل

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن مكي قوله، إن وقف إطلاق النار يجب أن يعني وقفاً لكل الأعمال العدائية دون استثناء، بما في ذلك تدمير المنازل في القرى والبلدات الحدودية. ولفت إلى أن تثبيت هذا المسار يشكل مدخلاً أساسياً لبدء أي مفاوضات، ولحماية المدنيين وتعزيز الاستقرار.

على صعيد متصل ندد المسؤولون اللبنانيون، أمس، بتعمد إسرائيل استهداف إعلاميين، معتبرين أنه يرقى إلى جريمة حرب، غداة مقتل صحافية بغارة وإعاقة عملية وصول فرق الإسعاف لإنقاذها. وقال الرئيس اللبناني، جوزاف عون، إن تعمد إسرائيل دائماً استهداف الإعلاميين بشكل مباشر هدفه إخفاء حقيقة ارتكاباتها العدوانية ضد لبنان، فضلاً عن كونها جرائم ضد الإنسانية. بدوره اعتبر رئيس الحكومة، نواف سلام، أن استهداف الصحافيين، وعرقلة وصول الفرق الإغاثية اليهم، بل واستهداف مواقعهم مجدداً بعد وصول هذه الفرق، يشكل جرائم حرب موصوفة.

نهب

بدورها،كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، نقلاً عن شهادات جنود وقادة ميدانيين، عن عمليات نهب واسعة لممتلكات مدنية من منازل ومحال تجارية في جنوب لبنان، في ظل ما وصفوه بغياب إجراءات رادعة داخل الجيش الإسرائيلي.

وأضافت الصحيفة أن سرقة الدراجات النارية وأجهزة التلفاز واللوحات الفنية والسجاد من المنازل في جنوب لبنان تحول على نطاق واسع إلى ظاهرة روتينية، مع علم قادة ميدانيين بها دون اتخاذ خطوات حاسمة لوقفها.في المقابل قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه ينظر «بخطورة بالغة» إلى أي اعتداء على ممتلكات مدنية أو أعمال نهب، مؤكداً أن هذه الأفعال «محظورة بشكل قاطع»، وأنه يتم التحقيق في أي ادعاءات، واتخاذ إجراءات تأديبية وجنائية عند ثبوتها.

وأضاف أن الشرطة العسكرية تجري عمليات تفتيش عند نقاط العبور الشمالية لدى خروج القوات من لبنان، إلا أن الشهادات أشارت إلى إزالة بعض هذه النقاط أو غيابها في مواقع أخرى.تجديد تفويضفي الأثناء قال جان بيير لاكروا، وكيل الأمين ​العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، إن شكلاً ما ‌من أشكال ​الوجود الحالي للمنظمة الدولية قد يستمر بعد انتهاء تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» في وقت لاحق هذا العام.

تشاور

وأكد لاكروا للصحفيين في جنيف أنه يتشاور مع جميع الأطراف بشأن الخيارات المتاحة بعد انتهاء تفويض القوة رسمياً في نهاية ديسمبر، وسيقدم توصيات رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بحلول يونيو. وأضاف: «اللبنانيون ‌واضحون جداً في رغبتهم في الحفاظ على وجود الأمم ‌المتحدة.. ننظر في وجود سيكون على الأرجح أقل عدداً من قوة ‌اليونيفيل». ولفت إلى رغبتها في الحفاظ خصوصاً على الأدوار في مجال المراقبة والإبلاغ والتنسيق وفض الاشتباك وإزالة الألغام. وأضاف المسؤول الأممي: «لقد تشاورنا أيضاً، بطبيعة الحال، مع أطراف أخرى، إسرائيل ودول أخرى، مشيراً إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار ما يمكن للشركاء الثنائيين للقيام به من جهة تقديم دعم إضافي للقوات المسلحة اللبنانية، وللشرطة التي لديها أيضاً احتياجات كبيرة في القدرات، وكذلك من ناحية المساعدات الإنسانية.

وقال إنه بشكل أعم يجب أن يأخذ الحل الدائم للمشكلة في الاعتبار الاحتياجات الأمنية للبنان وإسرائيل. وأوضح لاكروا أنه يقدر أن القوات الإسرائيلية تحتل مساحة كبيرة من الأراضي شمالي الخط الأزرق، مع مستوى هائل من الهدم، وعدم السماح بدخول ⁠المدنيين.

جريمة حرب

من جهته وصف وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الهجوم المميت على جنود تابعين لقوات حفظ السلام في لبنان «يونيفيل» بأنها جريمة حرب. وقال بارو عبر شبكة «فرانس إنفو»: «الهجوم على أصحاب الخوذ الزرقاء التابعين للأمم المتحدة، جنود السلام الذين يمكن التعرف عليهم بوضوح في الميادين، ليس جريمة حرب فحسب ولكن أيضاً إهانة للمجتمع الدولي بأسره». وأضاف الوزير أن هذا يرجع لأن المجتمع الدولي يمنح قوات حفظ السلام تفويضها.



