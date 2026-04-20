الجيش الإسرائيلي ينشر خريطة لانتشار جنوده في لبنان

نشر الجيش الإسرائيلي، أمس، للمرة الأولى، خريطة لخط ​انتشاره الجديد داخل لبنان، ما سيؤدي إلى بسط سيطرته على عشرات القرى اللبنانية ‌التي بات معظمها خالياً ​من السكان.

ويمتد خط الانتشار الوارد في الخريطة من الشرق إلى ‌الغرب، ويتوغل لما بين خمسة و10 كيلومترات من الحدود داخل الأراضي اللبنانية، حيث تقول إسرائيل إنها تعتزم إنشاء ما تصفها بـ «المنطقة العازلة».

ودمرت القوات الإسرائيلية قرى لبنانية في المنطقة، قائلة إن هدفها هو حماية المستوطنات في شمال إسرائيل من هجمات «حزب الله».

وقال ‌الجيش في بيان مصاحب للخريطة: خمس ‌فرق، تعمل إلى جانب قوات البحرية الإسرائيلية، في وقت واحد إلى الجنوب من خط الدفاع الأمامي في جنوب لبنان، بهدف تفكيك مواقع ​البنية التحتية التابعة للحزب ومنع أي تهديدات مباشرة ​للمناطق السكنية في شمال إسرائيل.

وقال مصدر أمني لبناني إن مدنيين لبنانيين دخلوا بعض القرى الواقعة على خط الانتشار الذي وضعته إسرائيل ​أو خلفه، إلا ⁠أن القوات الإسرائيلية ما زالت ⁠تمنع الوصول إلى معظم القرى الواقعة جنوبي هذا الخط.

عمليات هدم

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ مجدداً عمليات هدم في مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، حيث بقيت قواته في ظل وقف إطلاق النار.

وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بهدم المنازل الواقعة على الحدود التي استغلها «حزب الله»، قائلاً «أي مبنى يشكل تهديداً لجنودنا وأي ⁠طريق يُشتبه في زرع متفجرات فيه، يجب تدميره على الفور».

وقال كاتس «أوعزت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الجيش الإسرائيلي لاستخدام كامل القوة سواء على الأرض أو من الجو، حتى خلال الهدنة، من أجل حماية جنودنا في لبنان من أي تهديد». وأضاف إن «الهدف الشامل للحملة في لبنان هو نزع سلاح حزب الله وإزالة التهديد عن بلدات الشمال، من خلال مزيج من الإجراءات العسكرية والدبلوماسية».

وتابع «إذا استمرت الحكومة اللبنانية في عدم الوفاء بالتزاماتها، فإن الجيش الإسرائيلي سيواصل ذلك عبر العمليات العسكرية».