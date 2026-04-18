إسرائيل تعلن إقامة "خط أصفر" فاصل في جنوب لبنان على غرار غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت، أنه أقام خطاً أصفر فاصلاً في جنوب لبنان على غرار الخط الذي يفصل قواته عن المناطق التي تسيطر عليها حركة "حماس" في غزة، لافتا الى أنه استهدف مسلحين مشبوهين حاولوا الاقتراب من قواته على طول هذا الخط.

وقال الجيش "خلال الساعات الأربع والعشرين الاخيرة، رصدت قوات الجيش الإسرائيلي العاملة جنوب الخط الأصفر في جنوب لبنان إرهابيين انتهكوا اتفاق وقف إطلاق النار، واقتربوا من القوات من شمال الخط الأصفر في صورة شكلت تهديدا مباشرا"، في اشارة أولى الى هذا الخط منذ بدء تنفيذ وقف النار.

وأضاف "مباشرة بعد الرصد وبهدف القضاء على التهديد، هاجمت القوات الإرهابيين في عدة مناطق بجنوب لبنان"، مذكرا بأن الجيش مخوّل التحرك ضد التهديدات، رغم وقف إطلاق النار.