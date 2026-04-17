واشنطن تعلن هدنة بين لبنان وإسرائيل 10 أيام

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إسرائيل ​ولبنان اتفقا على بدء هدنة عشرة أيام، اعتباراً من الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش، الليلة الماضية.

وقال ‌ترامب إنه أجرى محادثات رائعة مع كل من الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ​نتانياهو. وكان كتب في ​منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه سيدعو نتانياهو وعون لزيارة البيت الأبيض لإجراء «محادثات مهمة» بين البلدين.

وبعيد إعلان ترامب عن اتصال مرتقب بين نتانياهو وعون، قال مسؤولون ​لبنانيون إن عون ⁠لن يجري اتصالاً هاتفياً مع نتانياهو في المستقبل القريب. وأعلنت الرئاسة اللبنانية إجراء اتصال هاتفي، بعد ظهر أمس، بين ترامب وعون، تناول الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي إن الجيش الإسرائيلي لا يعتزم سحب قواته من جنوب لبنان خلال أي وقف لإطلاق النار.

مدخل للتفاوض

وكان ترامب أكد، في وقت سابق، دعمه لبنان، مشدداً على التزامه تلبية الطلب اللبناني بوقف إطلاق النار، فيما واصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مساعيه لتحقيق وقف لإطلاق النار. وأكد روبيو استمرار الجهود الأمريكية لتحقيق التهدئة، تمهيداً لإحلال السلام والأمن والاستقرار، معرباً عن دعمه وتقديره لمواقف الرئيس اللبناني.

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن الرئيس اللبناني قوله إن وقف إطلاق النار سيكون المدخل الطبيعي للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. وأوضح عون أن التفاوض تتولاه السلطات اللبنانية وحدها لأنه مسألة سيادية لا يمكن إشراك أحد بها.

مؤكداً أن انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية خطوة أساسية لتثبيت وقف إطلاق النار من جهة، ولإعادة انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وبسط سلطة الدولة بشكل كامل وإنهاء أي مظاهر مسلحة. وشدد عون على أن القرارات التي اتخذتها الحكومة، لا سيما تلك المتعلقة بحصرية السلاح، ستنفذ لما فيه مصلحة لبنان وتأميناً لحماية جميع اللبنانيين.

غارات

وكانت إسرائيل استهدفت، أمس، بالقصف الجوي والمدفعي مواقع لميليشيا حزب الله في عشرات البلدات في جنوب لبنان، أبرزها المنصوري والقليلة والحنية والبازورية وشارنيه ورشكنانيه والمجادل. وشنت طائرة مسيّرة إسرائيلية 3 غارات خلال ربع ساعة، مستهدفة 3 دراجات نارية على طريق عام بلدة الدوير، أوقعت قتيلاً، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، أن غارات إسرائيلية دمرت جسر القاسمية في مدينة صور، بهدف فصل منطقة جنوب الليطاني عن شماله وعزلها.