ترامب يعلن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل مدته 10 أيام

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من منتصف هذه الليلة بالتوقيت المحلي، ولمدة 10 أيام.

وقال ترامب إنه أجرى محادثات وصفها بـ"الممتازة" مع كل من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أن الجانبين وافقا على العمل نحو تحقيق السلام بين البلدين.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية كلّفت نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو بمتابعة الجهود مع الطرفين لضمان استدامة وقف إطلاق النار وتعزيز فرص التوصل إلى اتفاق طويل الأمد.

ويأتي هذا الاتفاق في ظل تصعيد عسكري شهدته الجبهة اللبنانية خلال الأسابيع الماضية، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة.