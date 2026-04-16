الرئيس اللبناني يشكر ترامب في اتصال هاتفي على "جهوده" لوقف إطلاق نار مع اسرائيل

شكر الرئيس اللبناني جوزاف عون في اتصال هاتفي الخميس نظيره الأميركي دونالد ترامب على "جهوده" لوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحزب الله، بحسب ما أوردت الرئاسة اللبنانية.

وقالت في بيان إن اتصالا هاتفيا جرى بعد ظهر الخميس بين الرئيسين "جدد خلاله الرئيس عون شكره للجهود التي يبذلها ترامب من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في لبنان وتأمين السلم والاستقرار بشكل دائم تمهيدا لتحقيق العملية السلمية في المنطقة، وتمنّى عليه استمرار هذه الجهود لوقف النار بأسرع وقت ممكن".

وأتى ذلك بعدما أفاد مصدر رسمي لبناني فرانس برس في وقت سابق الخميس بأن عون رفض طلبا أميركيا بإجراء "اتصال مباشر" مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، غداة إعلان ترامب عن اتصال مرتقب بين "زعيمي" البلدين.



