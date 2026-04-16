باكستان: السلام في لبنان أمر أساسي للمحادثات بين واشنطن وطهران

أكدت باكستان أن السلام في لبنان أمر أساسي للمحادثات بين واشنطن وطهران وأنها ما زالت تواصل دورها لاستمرار وقف إطلاق النار بينهما.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي، اليوم الخميس، إن الاتصالات مستمرة لضمان استمرار المحادثات بين واشنطن وطهران، مضيفا أن المساعي الباكستانية للوصول لاتفاق بين أميركا وإيران تحظى بدعم دولي.

وتابع في مؤتمر صحفي، قائلا إن «دور إسلام آباد سيستمر من أجل التهدئة بين الطرفين».

كما أكد المتحدث على أن «لبنان لا يزال جزءا من وقف إطلاق النار الساري»، مؤكدا أن السلام في لبنان ضروري لمحادثات السلام.

ولفت أندرابي إلى أن «المسألة النووية من بين القضايا التي يجري مناقشتها» في محادثات السلام.