اتفاق إسرائيلي لبناني على مفاوضات مباشرة بعد محادثات مثمرة في واشنطن

اتفقت لبنان وإسرائيل على إجراء مفاوضات مباشرة بعد "محادثات مثمرة" بين الطرفين الثلاثاء في واشنطن، وفق ما جاء في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت في البيان "عقد المشاركون محادثات مثمرة بشأن الخطوات المتعلّقة بإطلاق مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان"، مشيرا إلى أن "الأطراف جميعها اتفقت على إجراء مفاوضات مباشرة في مكان وزمان متّفق عليهما".

وصدر البيان الأمريكي بعد عقد المبعوثين محادثات لأكثر من ساعتين بوساطة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وقال بيغوت "تهنّئ الولايات المتحدة البلدين على هذه الخطوة التاريخية وتعرب عن تأييدها لمزيد من المحادثات ولخطط الحكومة اللبنانية لاستعادة حصرية السلاح ولإنهاء نفوذ إيران".

وأشار إلى أن واشنطن "تشدّد على أن يكون أيّ اتفاق لوقف الأعمال العدائية بين الحكومتين قد تمّ التوصّل إليه برعاية الولايات المتحدة وليس في أيّ مسار آخر منفصل".