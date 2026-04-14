محادثات لبنان وإسرائيل.. اتفاق على مفاوضات مباشرة دون هدنة

استضافت وزارة الخارجية الأميركية اليوم في واشنطن حدثاً تاريخياً يتمثل باجتماع مباشر بين سفيري لبنان وإسرائيل برعاية أميركية لإطلاق مفاوضات مباشرة بين البلدين هي الثانية بينهما منذ عام 1983. وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن إسرائيل ولبنان اتفقا على إطلاق مفاوضات مباشرة في زمان ومكان يتم التوافق عليهما.وانتهى الاجتماع الذي عُقد في وزارة الخارجية الأميركية مساء اليوم الثلاثاء واستمر قرابة الساعتين، بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، للمرة الأولى منذ مفاوضات عام 1983. على إطلاق مفاوضات مباشرة وتوقعات بعقدها في قبرص. دون التوصل إلى اتفاق على هدنة تضمن وقف إطلاق النار.

وجمعت طاولة المحادثات سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوّض، ونظيرها الإسرائيلي يحيئيل لايتر بمشاركة السفير ‌الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى. وقد انضم روبيو إلى محادثات السلام بين لبنان وإسرائيل على مستوى السفراء في وزارة الخارجية الأميركية وكانت له كلمة.جدول الأعمال يشمل وقف إطلاق النار بداية، باتجاه التوصل إلى «سلام» بين الطرفين، مع ما يستدعيه ذلك من مفاوضات حول الشروط والمطالب المتبادلة.

وأكدت إسرائيل التزامها بالانخراط في المفاوضات لتسوية جميع القضايا العالقة والتوصل إلى سلام دائم، بينما شددت بيروت على ضرورة التزام تل أبيب باتفاق وقف النار المتفق عليه في نوفمبر 2024، وفق البيان الأميركي الصادر عقب انتهاء المحادثات الثلاثية التي استغرقت نحو ساعتين في واشنطن.

وذكرت الوزارة الأميركية، في بيان، أن «الاجتماع يشكل أول تواصل رفيع المستوى واسع النطاق بين حكومتي إسرائيل ولبنان منذ عام 1993»، لافتة إلى أن «المشاركين بحثوا بصورة بنّاءة خطوات إطلاق مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان».

فرصة تاريخية

أكّد وزير الخارجية الأميركي أن هناك «فرصة تاريخية» في ما يتعلق بالمحادثات الجارية بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الأميركية واشنطن، مشيراً إلى أن هذا المسار يفتح نافذة مهمة لإعادة رسم العلاقات بين الطرفين.

وقال روبيو إن الولايات المتحدة تدرك أن هذا الملف يرتبط بـ«عقود من التاريخ والتعقيدات». وأضاف أن الهدف الأساسي يتمثل في وضع حد لـ«ثلاثة عقود من نفوذ حزب الله داخل لبنان».صفة تحضيريةكشفت المصادر أن الاجتماع يحمل صفة تحضيرية، حيث إن السفيرة معوض لم تكلف بالتفاوض الكامل، بل بالتحضير ورسم الإطار، على أن يتولى السفير سيمون كرم رئاسة الوفد التفاوضي في المرحلة المقبلة.

كما أن إسرائيل لم تحدد بعد من سيرأس وفدها التفاوضي، رغم التكهنات السابقة بتكليف رون ديرمر.وكشفت مصادر أن «الصورة لا تزال ضبابية حتى الآن، في ظل تباين واضح في المقاربات بين الجانبين، إذ يتمسك لبنان بضرورة أن يسبق أي لقاء مباشر بين الوفدين، والذي يُرجّح أن يُعقد في قبرص،

هدنة

لا تبدو التوقعات الإسرائيلية مرتفعة حيال نتائج هذه المحادثات، إذ تشير التقديرات إلى محدودية قدرة الحكومة اللبنانية على فرض نزع سلاح «حزب الله». وفي هذا الإطار، يبرز نهج يقوم على إدارة مسارين في آن واحد: التفاوض مع لبنان كما لو أن «حزب الله» غير موجود، ومواصلة العمليات العسكرية كما لو أن المفاوضات غير قائمة.واعترفت المصادر الدبلوماسية الأميركية بأن الحكومة اللبنانية تمتلك نوايا جيدة لكن قدرتها على التنفيذ ضعيفة جداً، مما سيدفع إسرائيل للمطالبة بخطوات عملية تظهر جدية الدولة.

أجندة مختلفة

ويأتي كل طرف بأجندة مختلفة، حيث يضع لبنان وقف إطلاق النار على رأس أولوياته، بينما ترسم إسرائيل مطلبين رئيسيين: اتفاق سلام يدوم لأجيال، وسحب سلاح «حزب الله» تماماً. وتشير تقارير إلى أن تل أبيب ستطرح مطالب إضافية: إقالة وزراء «حزب الله»، وتجفيف مصادر تمويل الحزب وإقفال مؤسساته، وإصدار مذكرات توقيف بحق قادته، وهي مطالب لم يصدر عنها تعليق رسمي لبناني حتى الآن.

قال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر أن الحكومة اللبنانية «تتحلى بالشجاعة» في مواجهتها مع «حزب الله»، معتبراً أن الحزب يمرّ «في أضعف حالاته»، ومؤكداً أن الجهود ستستمر «للتخلص من تهديد هذا الوكيل الإيراني في المنطقة».وأضاف أن الهدف الأساسي يتمثل في وضع حد لما وصفه بـ «ثلاثة عقود من نفوذ حزب الله داخل لبنان».

وأعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية عن سلسلة مواقف حازمة بشأن لبنان، شدد فيها على أن الولايات المتحدة «لن تسمح لإيران بفرض إملاءاتها على مستقبل لبنان»، متهماً طهران بأنها «جرّت اللبنانيين إلى حرب ولا يمكنها التظاهر بأنها حامية للبنان».

وأكد المسؤول دعم بلاده «نزع سلاح حزب الله بالكامل»، معتبراً أن الحزب «منظمة إرهابية لا تستحق أن يكون لها مكان ويجب نزع سلاحها».وفي ما يتعلق بالمسار الديبلوماسي، أوضح أن «لا صلة بين مفاوضات الولايات المتحدة وإيران ومحادثات إسرائيل ولبنان» ، مشيراً إلى أن هذه المحادثات «تم التخطيط لها منذ شهر، قبل تأكيد مفاوضات إسلام آباد».إ

إنهاء المعاناة

في الأثناء، أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن أمله في أن يشكل اجتماع واشنطن بداية لإنهاء معاناة اللبنانيين عموماً والجنوبيين خصوصاً، وقال إن الحل هو إعادة انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود المعترف بها دولياً وتوليه المسؤولية وحده

.وأكد عون أن الاستقرار لن يعود إلى الجنوب إذا استمرت إسرائيل في احتلال أراضٍ فيه.وأشار إلى أن لبنان يحتاج مساعدات عاجلة وأن تداعيات النزوح ستكون كبيرة حتى بعد وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية سببت كارثة إنسانية كبيرة نتيجة نزوح أكثر من مليون لبناني

ترحيب

دعت 17 دولة بينها فرنسا والمملكة المتحدة، لبنان وإسرائيل إلى «انتهاز فرصة» مفاوضات السلام المباشرة التي تُعقد بينهما في واشنطن.وأعلنت هذه الدول في بيان مشترك، انها»ترحّب بمبادرة الرئيس اللبناني جوزف عون لجهة البدء بمفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وبموافقة إسرائيل على مباشرة هذه المفاوضات بوساطة الولايات المتحدة. وندعو الجانبين إلى انتهاز هذه الفرصة.

يبدو لبنان أمام خيار حتمي لا مفر منه لكسب الثقة الدولية إلى جانبه لأنه أساساً لم يكن طرفاً في حرب فرضت عليه بفعل عوامل قاهرة معروفة، فتح مسار المفاوضات بوصفه خيار الضرورة الحتمية الذي لا بديل منه في ظل الزلزال الحربي الذي لا يزال يضرب لبنان.

تطورات ميدانية

وتصاعدت التطورات الميدانية بالتزامن مع بدء المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، حيث تزايدت وتيرة القصف المتبادل، وتكثّفت الغارات الإسرائيلية لتطال عشرات البلدات خاصة في قضائي صور وبنت جبيل، بالإضافة إلى قصف مدفعي طال عدداً من البلدات الجنوبية.

وشن سلاح الجو الإسرائيلي غارات مكثفة استهدفت مناطق متفرقة في الجنوب والبقاع، كان معظمها في قضائي صور وبنت جبيل، وكان لبلدة صريفا بقضاء صور الحصة الأكبر منها إذ استهدفها الطيران الحربي بـ 16 غارة متتالية.