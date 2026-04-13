وزير لبناني: إيران تخلت عنا مقابل الإفراج عن أموالها

اعتبر وزير العدل اللبناني عادل نصار، أن إيران تخلت عن لبنان من خلال تخليها عن شرط وقف إطلاق النار الشامل، وجلوسها إلى طاولة التفاوض، بهدف الإفراج عن أموالها.

ووفقاً لموقع «سكاي نيوز عربية» كتب نصار بمنصة «إكس»: «تخلت إيران عن شرط وقف إطلاق النار الشامل، وجلست إلى طاولة المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة للإفراج عن أموالها». وتساءل في منشوره قائلاً: «فهل اقتنع كل اللبنانيين، بعد كل هذه الحروب والمغامرات والمآسي وجبهات الإسناد، أن الخيار الوحيد والمنقذ هو لبنان، لبنان فقط؟».

وشنت إسرائيل غارات عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية ومناطق متفرقة في لبنان بعد دخول وقف إطلاق النار مع إيران حيز التنفيذ. ورغم تصريحات مسؤولين إيرانيين بأن وقف إطلاق النار يشمل لبنان، فإن المفاوضات في إسلام آباد عقدت واستمرت. وقال مسؤول بارز في الخارجية الأمريكية لموقع «سكاي نيوز عربية»، إن مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان منفصلة عن المحادثات التي استضافتها إسلام آباد بين واشنطن وطهران. وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه وافق على بدء محادثات بشأن اتفاق سلام مع لبنان، لكنه وضع شرطين لتحقيق ذلك. وقال في رسالة مصورة: «لقد أعطيت موافقتي، لكن بشرطين: تفكيك سلاح حزب الله، وإبرام اتفاق سلام حقيقي يدوم لأجيال».

وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت عقد اجتماع مع إسرائيل في واشنطن، غداً الثلاثاء، لمناقشة وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، وإمكانية بدء مفاوضات.

تصعيد عسكري

في الأثناء، شهد لبنان تصعيداً عسكرياً إسرائيلياً، أسفر عن 22 قتيلاً، و40 جريحاً في هجمات على الجنوب، منذ صباح أمس، وسط اشتباكات مع «حزب الله». ففي جنوب لبنان سقط قتيلان وجريح واحد في غارة إسرائيلية على البازورية، وقتيل في غارة من مسيرة إسرائيلية، استهدفت دراجة نارية في مدينة صور، وقتيل واحد، وجريح جراء غارة إسرائيلية، استهدفت منطقة بريقع.

وشن الطيران الإسرائيلي غارات على مدينة بنت جبيل وبلدات الشعيتية وعيتيت وقبريخا والرمادية ودير قانون ودبين والشهابية والقليلة والمعلية والحنية والبازورية ومحيط ثكنة الجيش اللبناني في صور، كما شن الطيران الإسرائيلي غارات وقصفاً مدفعياً على قرى قضاء النبطية، ومناطق بين دبين ومرجعيون جنوب لبنان، وفجر الجيش الإسرائيلي منازل في دبل قضاء بنت جبيل. إلى ذلك، دوت صافرات الإنذار في المطلة شمالي إسرائيل جراء مسيّرة ورشقة صاروخية من لبنان، وتم اعتراضها في المنطقة قرب الحدود مع لبنان.

وتحدثت مصادر ميدانية وعسكرية عن اشتباكات عنيفة في أحياء بنت جبيل جنوب لبنان مع محاولات إسرائيلية للتوغل، كما حدثت اشتباكات في بلدات شمع والخيام.