إسرائيل تضرب 200 هدف لـ«حزب الله» في لبنان خلال 24 ساعة

قال الجيش الإسرائيلي أمس، إنه أغار على أكثر من 200 هدف لميليشيا «حزب الله» في لبنان، خلال الـ24 ساعة الماضية. ومع استمرار الغارات كشفت تقارير إعلامية أن القوات الإسرائيلية فرضت طوقاً حول أحد المعاقل المهمة للميليشيا في جنوب لبنان، وذلك بالتزامن مع إعلان السلطات اللبنانية عن مقتل 20 شخصاً بينهم مسعفون في غارات استهدفت مناطق عدة في جنوب البلاد.

وجاء في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي أنه «في الأربع والعشرين ساعة الماضية، ضرب الجيش أكثر من مئتي هدف لـ«حزب الله» في لبنان». وأضاف: «يواصل سلاح الجو استهداف البنى التحتية لـ«حزب الله» الإرهابي وتقديم الدعم الجوي لعمل القوات البرية التي تنشط في جنوب لبنان».

كما كشفت تقارير إعلامية أن القوات الإسرائيلية فرضت طوقاً حول أحد المعاقل المهمة لـ«حزب الله» المدعومة من إيران في جنوب لبنان. وبحسب موقع صحيفة يديعوت أحرونوت «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، وبالتواتر مع تقارير إعلامية لبنانية، فإن عشرات المقاتلين من ميليشيا «حزب الله» محاصرون منذ أربعة أيام داخل بلدة بنت جبيل، التي لا تبعد سوى بضعة كيلومترات عن الحدود الإسرائيلية. وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية تقدمت من اتجاه يارون ومارون الراس وعيتارون، بهدف عزل بنت جبيل وقطع الطرق المؤدية إليها من جهات عدة.

يشار إلى أن هذه البلدة تعد واحدة من أبرز الجبهات التي يعتمد عليها «حزب الله» المدعوم إيرانياً.

قتلى وجرحى

في الأثناء تجاوزت حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ بدء الحرب مع «حزب الله» في الثاني من مارس الماضي ألفي قتيل، وفق ما أفادت وزارة الصحة أمس، والتي أوضحت أن من بينهم 85 مسعفاً وعاملاً في القطاع الصحي و165 طفلاً، لافتة إلى أن عدد الجرحى بلغ 6436 شخصاً.

وفيما أعلنت السلطات عن سقوط 20 قتيلاً في سلسلة غارات إسرائيلية على 5 بلدات جنوبي لبنان، أمس، قالت وزارة الصحة إن 10 أشخاص بينهم مسعفون قتلوا في غارات إسرائيلية استهدفت بلدات بقضاء النبطية في جنوب البلاد. وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة، في بيان صحافي، إن غارة إسرائيلية على بلدة كفرصير قضاء النبطية أدت إلى مقتل أربعة أشخاص، من بينهم مسعف للهيئة الصحية، إضافة إلى سقوط أربعة جرحى، مشيراً إلى غارة إسرائيلية أخرى على بلدة تول قضاء النبطية، أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص آخرين، من بينهم عامل في الهيئة الصحية، إضافة إلى إصابة ثلاثة بجروح، من بينهم مسعف. وأفاد البيان بأن غارة أخرى على بلدة زفتا قضاء النبطية أدت إلى سقوط ثلاثة قتلى، من بينهم عامل في الدفاع المدني اللبناني.

وجددت وزارة الصحة استنكارها الاستهداف المتكرر للطواقم الصحية، والخرق الفاضح للقانون الإنساني الدولي، لافتة إلى أنه بات من الواضح أن إسرائيل تعتمد أسلوباً ممنهجاً يرتكز على جعل العاملين الصحيين هدفاً عسكرياً.

من جهة أخرى، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة تطبيق وقف إطلاق النار في لبنان. كما قال الرئيس الفرنسي إنه تحدث في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأكد له دعم فرنسا الكامل للسلطات اللبنانية باعتبارها الجهة الوحيدة التي تملك الحق في تقرير مصير لبنان.