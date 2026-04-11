«مجلس التعاون» يرحب بقرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح في بيروت

أكد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن قرار مجلس الوزراء اللبناني، الذي طلب من الجيش والقوى الأمنية المباشرة فوراً تعزيز بسط سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت.

وحصر السلاح فيها بالقوى الشرعية وحدها، يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ سيادة الدولة اللبنانية، وتعزيز مؤسساتها الشرعية، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار، وصون سلامة المواطنين والمقيمين.

وجدد البديوي موقف «مجلس التعاون» الثابت والداعم لسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.

في الأثناء، أعرب وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، في اتصال هاتفي أجراه أمس مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجّي، عن رفض بلاده للاعتداءات الإسرائيلية التي تطال المدنيين في لبنان.

وأكد الوزير القطري خلال الاتصال أن «بلاده تقف إلى جانب لبنان وقفة ثابتة ودائمة»، معرباً عن رفض قطر القاطع للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، واستنكارها الشديد لما يطال المدنيين الأبرياء من أذى جراء هذه الاعتداءات».

من جهته قال الوزير رجّي إن لبنان يعوّل على دعم الدول الصديقة في مسعاه نحو وقف التصعيد الإسرائيلي، ودعم الدولة اللبنانية في تطبيق قراراتها الرامية إلى بسط سيادتها الكاملة وحصر السلاح بيد القوى الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية.