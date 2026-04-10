الإمارات تدين الهجمات الإسرائيلية وتدعم سيادة لبنان

نتانياهو يعطي توجيهات للبدء بمفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن

الحكومة اللبنانية تقرر حصر السلاح بيد القوى الشرعية في محافظة بيروت

أدانت دولة الإمارات، بأشد العبارات، الهجمات التي شنتها إسرائيل على مناطق عدة في لبنان، وأعربت عن قلقها من استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعت وزارة الخارجية، في بيان لها، إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف الهجمات لمنع سفك الدماء، وأن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية.

وشددت الوزارة على تضامن دولة الإمارات الكامل مع الحكومة اللبنانية، ودعمها في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان الشقيق، مؤكدة التزامها الراسخ بدعم وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه.

كما أكدت الوزارة على موقف دولة الإمارات الثابت في رفض العنف والتصعيد والفعل وردود الفعل غير المحسوبة، دون أدنى اعتبار للقوانين التي تحكم علاقات الدول وسيادتها، والتي تعقد الموقف وتزيد من مخاطر عدم الاستقرار، مشددة على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية بعيداً عن لغة المواجهة والتصعيد.

مفاوضات مباشرة

في الأثناء أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس، أنه أعطى توجيهاته للبدء بمفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن.

وقال: «إثر طلبات لبنان المتكررة للبدء بمفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أعطيت توجيهاتي الأربعاء لخوض مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن».

وأوضح أن «المفاوضات ستتناول نزع سلاح حزب الله وإقامة علاقات سلام بين إسرائيل ولبنان». ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مصدر إسرائيلي قوله إن سفير إسرائيل في واشنطن سيقود المفاوضات.

من جهته، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن طرح وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل والبدء بمفاوضات مباشرة معها بدأ يتفاعل إيجاباً. وأضاف أن «الحل الوحيد للوضع الذي يعيشه لبنان حالياً هو في تحقيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان». وشدد على أن لبنان دولة لها كيانها ولا تقبل بأن يفاوض أي أحد عنها، في إشارة لطهران.

وطلب مجلس الوزراء اللبناني، أمس، من الجيش والأجهزة الأمنية المباشرة بتعزيز بسط سيطرة الدولة في محافظة بيروت، وحصر السلاح فيها بيد القوى الشرعية.

إدانات ودعوات

ولمّحت فرنسا، أمس، إلى أن إعادة طرح مسألة تعليق اتفاق الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل ممكنة بعد الضربات «غير المتناسبة» التي تنفذها في لبنان.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن «الأعمال الإسرائيلية تُعرّض وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لضغط شديد»، فيما أدانت المفوضية الأوروبية بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.

كما أعربت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، عن قلق بالغ إزاء الهجمات المتصاعدة لإسرائيل في لبنان.