لبنان ينزف خارج الهدنة.. مئات القتلى والجرحى من جراء غارات إسرائيلية

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، غارةً استهدفت منطقة تلة الخياط في العاصمة بيروت، وبلدات كفرملكي والخرايب ومجدل سلم الجنوبية. وبلغت الحصيلة غير النهائية للغارات الإسرائيلية بعد ظهر اليوم على بيروت ومناطق واسعة في لبنان عن سقوط 254 قتيلاً و837 جريحاً، بحسب الدفاع المدني اللبناني.

وفجّر الجيش الإسرائيلي مساء اليوم، عدداً من المنازل في بلدتي الناقورة وعيتا الشعب في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وشنّ الطيران الإسرائيلي عصر اليوم غارةً على سيارة قرب سوق الخضار في مدينة صور الجنوبية.

كما شن غارات على عدة بلدات في جنوب لبنان، تزامنت مع قصف مدفعي متقطع على بلدتي ياطر وكفرا، بحسب" الوكالة الوطنية للإعلام".

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن "غارات العدو الإسرائيلي على العديد من المناطق اللبنانية وصولاً إلى العاصمة بيروت، أدت في حصيلة محدثة غير نهائية إلى 112 شهيدا و837 جريحا".