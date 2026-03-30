نتانياهو يوجه بتوسيع المنطقة العازلة في جنوب لبنان

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ​نتانياهو، أمس، تعليمات للجيش بتوسيع المنطقة العازلة ⁠الأمنية في جنوب لبنان، مؤكداً عزمه على تغيير الوضع الأمني هناك جذرياً، فيما قال مسؤول أمني إسرائيلي إن عمليات الجيش الإسرائيلي في لبنان قد تستمر لسنوات، في ظل عجز الحكومة اللبنانية عن نزع سلاح «حزب الله». ونقلت وكالات أنباء عن نتانياهو قوله إن قرار توسيع المنطقة العازلة ⁠يهدف إلى تعزيز الوضع ⁠الأمني الإسرائيلي على امتداد الحدود الشمالية. وشدد على أن «مسألة نزع سلاح حزب الله مطروحة أمامنا».

نزع السلاح

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله، إن الحكومة اللبنانية غير قادرة على نزع سلاح «حزب الله»، وإن وجود الجيش الإسرائيلي عميقاً داخل الأراضي اللبنانية من المتوقع أن يستمر «لأشهر عدة على الأقل وربما لسنوات»، وفق موقع «سكاي نيوز عربية». ويؤكد مسؤولون في وزارة الدفاع الإسرائيلية إنه، حتى في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار، لا يتوقع أن ينسحب الجيش. ودعا المسؤولون القادة السياسيين إلى تأمين اتفاق يضمن نزع سلاح «حزب الله». ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات حول قدرة الجيش على الحفاظ على وجود طويل الأمد، خصوصاً في ظل تحديات تتعلق بالقوى البشرية.

وذكرت الصحيفة أن العملية الإسرائيلية تتوسع مع تقدم الجيش داخل الأراضي اللبنانية، وأن الهدف من تلك العملية هو إنشاء منطقة عازلة أعمق داخل جنوب لبنان.

الربط بإيران

وفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت، تعمل إسرائيل على ضمان ألا يكون أي وقف محتمل لإطلاق النار مع إيران مرتبطاً بوقف العمليات في لبنان. وقال دبلوماسيون غربيون إن الولايات المتحدة تركز حالياً على إيران، ومنحت إسرائيل حرية عمل نسبية في لبنان، بشرط تجنب استهداف البنية التحتية المدنية.

وأثار بعض المسؤولين احتمال أن يؤدي الضغط الأمريكي، في نهاية المطاف، إلى تقييد العمليات الإسرائيلية.

وفيما تستمر المواجهات في الجنوب بين القوات الإسرائيلية و«حزب الله»، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ عملية عبر جبل الشيخ من الجانب السوري إلى جنوب لبنان، تخللها عبور عناصر من قوات رجال الألب (وحدة الألبينيست) «الحدود من خلال التسلق في الثلوج».

وأوضح الجيش، في بيان، أن العملية هدفت إلى «تحديد وتفكيك بنى تحتية تابعة لتنظيمات إرهابية»، إضافة إلى جمع معلومات استخباراتية وصفها بـ«الحيوية»، مشيراً إلى أن التحرك يأتي في إطار منع تلك التنظيمات من ترسيخ وجودها على امتداد الحدود في جنوب لبنان. وأضاف أن القوات تحركت عبر تضاريس معقدة تتطلب قدرات خاصة، مؤكداً استمرار العمليات الاستباقية لمنع أي تهديدات محتملة في المنطقة الحدودية.