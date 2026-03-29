غارات إسرائيلية متواصلة على جنوب لبنان

تواصل إسرائيل شن غارات واسعة على جنوب لبنان، وبرز أمس مقتل جندي لبناني ومواطنين سوريين ومسعفين وصحافيين.

وأفادت الوكالة الرسمية في لبنان بشن إسرائيل «سلسلة غارات» على بلدات عدة في جنوب البلاد وكذلك على «مبانٍ سكنية وتجارية ومحطة محروقات» في مدينة النبطية. وتحدثت عن غارات على بلدات حدودية لا سيما بلدة الطيبة مع محاولة تقدم للقوات الإسرائيلية نحو منطقة الليطاني.

وفيما قتل جندي لبناني في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، أمس، لقي أربعة مسعفين حتفهم في قصف من مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف على طريق زوطر الشرقية في جنوب لبنان.

وقتل ثلاثة صحافيين بغارة إسرائيلية على سيارتهم، في حين اتهم الجيش الإسرائيلي أحدهم بالانتماء إلى وحدة النخبة في «حزب الله» متخفياً بصفة صحافي.

لكنه لم يتطرق للمراسلة الصحافية فاطمة فتوني وشقيقها المصور الصحافي محمد فتوني اللذين قُتلا في الغارة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان نشره المتحدث باسمه افيخاي أدرعي على منصة إكس مرفقاً بمقطع فيديو أنه هاجم شعيب متهماً إياه بأنه عنصر في وحدة الاستخبارات التابعة لوحدة قوة الرضوان في ميليشيا «حزب الله».

وقال إن شعيب دأب بشكل منهجي على كشف مواقع القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وعلى خط الحدود، وإنه «كان على تواصل مستمر مع عناصر إرهابية أخرى في وحدة قوة الرضوان على وجه الخصوص وفي حزب الله عموماً»، وفق الجيش الإسرائيلي. ودان الرئيس اللبناني جوزاف عون الغارة التي أدت إلى مقتل الصحافيين.

وقال في بيان إن هذا الاستهداف ينتهك أبسط قواعد القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب، باستهدافه مراسلين صحافيين، هم في النهاية مدنيون يقومون بواجب مهني.

واعتبر رئيس الوزراء نواف سلام، أن استهداف الصحافيين «انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني».

مقتل سوريين

ولقي خمسة سوريين حتفهم، وأصيب ثمانية آخرون، في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، اللبنانية، «انتشلت عناصر الدفاع المدني في جمعية الإسعاف الصحي، جثث خمسة سوريين وأسعفت ثمانية مصابين في الغارة فجر أمس على الحنية، ونقلتهم إلى مستشفيات صور.

وأشارت إلى أن مسيّرة نفذت غارة على محيط الجبانة في بلدة عين قانا، في حين تعرضت بلدة كفرصير لغارة وبلدة أرنون لقصف مدفعي متقطع. وكانت إسرائيل شنت غارات على جنوب لبنان فجر أمس. وأفادت الوكالة الرسمية في لبنان بشن إسرائيل «سلسلة غارات» على بلدات مجدل سلم وكفرا والحنية وتولين وعدلون في جنوب البلاد.

وذكرت أن غارات إسرائيلية استهدفت مباني سكنية وتجارية ومحطة محروقات في مدينة النبطية. كما أفادت عن ضربات على بلدات حدودية لا سيما بلدة الطيبة مع محاولة تقدم نحو منطقة الليطاني.

من جهته، استهدف «حزب الله» تجمعات للقوات الإسرائيلية في المناطق الحدودية وأطلق صواريخ ومسيرات على شمال إسرائيل.