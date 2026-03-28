هجمات إسرائيلية مستمرة سعياً إلى إنشاء منطقة عازلة

كثف الجيش الإسرائيلي عملياته الهجومية في جنوب الليطاني، التي ترافقت مع غارات للطيران في مناطق لبنانية مختلفة، جاء ذلك بعد استهدافه الجسور الخمسة فوق نهر الليطاني، ما أدى إلى عزل مناطق الجنوب عن بعضها، وقطع التواصل الجغرافي تماماً بين شمال النهر وجنوبه، وهو ما فاقم معاناة المدنيين العالقين في تلك المناطق.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وأوضحت الصحة اللبنانية، في بيان، أن غارة إسرائيلية على بلدة السكسكية بقضاء صيدا جنوب لبنان أدت في حصيلة أولية إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح أمس، سلسلة غارات استهدفت بلدات كفر رمان والقليلة وأطراف بلدة المنصوري في جنوب لبنان.

حيث طال القصف الجوي منزلاً في بلدة حانين، وأرضاً مفتوحة في كفر رمان، بالإضافة إلى مبنى في منطقة العامرية قرب بلدة القليلة الجنوبية، وأطراف بلدة المنصوري.

وفي سياق متصل، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام»، اللبنانية الرسمية، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مداخل بلدة بيت ليف وأطراف بلدات دبل والقوزح والناقورة ومنطقة حامول في جنوب لبنان.

كما أفادت الوكالة بأن الطيران المسيّر الإسرائيلي استهدف فجراً منزلاً في بلدة كفر رمان الجنوبية، في حين تعرّض عدد من قرى القطاع الغربي لقصف مدفعي مركز، وطالت الغارات الجوية فجراً منطقة تحويطة الغدير في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ووجّه الجيش الإسرائيلي، صباح أمس، إنذاراً عاجلاً إلى سكان قرية سجد في جنوب لبنان، طالبهم فيه بإخلاء منازلهم فوراً والانتقال إلى شمال نهر الزهراني.

وأبلغ وزير الدفاع اللبناني الحكومة بأن إسرائيل سيطرت على نحو 8 كيلومترات من الأراضي في جنوب لبنان، مشيراً إلى أنها بدأت بهدم منازل في القرى التي دخلتها، في خطوة تهدف إلى منع عودة السكان إلى تلك المناطق.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس، إن قواته في طور توسيع «المنطقة العازلة» في جنوب لبنان، مضيفاً:

«أنشأنا منطقة أمنية حقيقية تمنع أي تسلل باتجاه الجليل والحدود الشمالية». وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته كشفت مساراً لنفق تحت الأرض تابع لـ«​حزب الله​» في محيط كنيسة في بلدة الخيام جنوب لبنان، وذلك خلال عملية نفذتها أمس.

إحصائيات «اليونيسف»

من جهة ثانية،أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في لبنان مقتل 121 طفلاً على الأقل وإصابة مئات آخرين، وتهجير 370 ألفاً منذ بدء الحرب في لبنان جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ الثاني من مارس الجاري.

وقال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في لبنان، ماركولويجي كورسي، خلال مؤتمر صحافي أمس، إن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن إصابة 399 طفلاً، كما أجبر القصف وإنذارات الإخلاء الإسرائيلية أكثر من 370 ألفاً على النزوح.

وأوضح ممثل المنظمة الأممية أن النازحين في لبنان باتوا لا يجدون ملاذاً آمناً حتى في العاصمة بيروت، بسبب القصف الذي طال عشرات البلدات وألحق دماراً واسعاً بالمباني السكنية والبنية التحتية، لا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت وقرى وبلدات الجنوب.

وفي سياق متصل، أفاد مسؤول في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن نحو 150 ألف شخص في جنوب لبنان باتوا معزولين تماماً، وذلك بعد تدمير إسرائيل للجسور الحيوية الواقعة على نهر الليطاني.