الجيش الإسرائيلي يرسل فرقة إضافية إلى لبنان لتوسيع عملياته ضد «حزب الله»

وأشار شوشاني إلى أن «حزب الله» المدعوم من إيران واصل إطلاق الصواريخ، وأن «أكثر من 100 صاروخ في بعض الأيام.. معظمها باتجاه شمال إسرائيل».
وأمس أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي إسرائيلي في اشتباكات بجنوب لبنان، وذلك بعد إعلانه عن تنفيذ عمليات برية في الأراضي اللبنانية.
وأفاد الجيش بمقتل أوري غرينبيرغ البالغ 21 عاماً من مدينة بتاح تكفا في وسط إسرائيل، «وهو جندي في وحدة الاستطلاع التابعة للواء غولاني، خلال اشتباكات في جنوب لبنان».
وفي لبنان قُتل خمسة أشخاص، وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.
ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام» نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح أمس، غارة على محلة صف الهوا في مدينة بنت جبيل، ما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى.
وأفادت الوكالة بمقتل شخصين في غارة، نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على مبنى سكني وتجاري في حي المعاقيل في بلدة كفررمان، ما أدى إلى تدميره بالكامل.