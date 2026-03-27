الجيش الإسرائيلي يرسل فرقة إضافية إلى لبنان لتوسيع عملياته ضد «حزب الله»

قال الجيش الإسرائيلي إنه أرسل فرقة إضافية إلى لبنان، بما يوسع نطاق عمليته ضد ميليشيا «حزب الله»، كما أعلن أن قواته قتلت نحو 700 من مقاتلي الحزب منذ الثاني من مارس.

وقال المتحدث العسكري نداف شوشاني للصحفيين: «حتى الآن يمكنني أن أقدم لكم رقماً يقارب 700 من عناصر ميليشيا «حزب الله» الذين تم القضاء عليهم».

وأشار شوشاني إلى أن «حزب الله» المدعوم من إيران واصل إطلاق الصواريخ، وأن «أكثر من 100 صاروخ في بعض الأيام.. معظمها باتجاه شمال إسرائيل».

من جانبها أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن الهجمات الإسرائيلية أسفرت حتى الآن عن مقتل 1.094 شخصاً، هم 121 طفلاً، و81 امرأة، و892 رجلاً.

وأمس أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي إسرائيلي في اشتباكات بجنوب لبنان، وذلك بعد إعلانه عن تنفيذ عمليات برية في الأراضي اللبنانية.

وأفاد الجيش بمقتل أوري غرينبيرغ البالغ 21 عاماً من مدينة بتاح تكفا في وسط إسرائيل، «وهو جندي في وحدة الاستطلاع التابعة للواء غولاني، خلال اشتباكات في جنوب لبنان».

وفي لبنان قُتل خمسة أشخاص، وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.

ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام» نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح أمس، غارة على محلة صف الهوا في مدينة بنت جبيل، ما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى.

وأفادت الوكالة بمقتل شخصين في غارة، نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على مبنى سكني وتجاري في حي المعاقيل في بلدة كفررمان، ما أدى إلى تدميره بالكامل.