غارات إسرائيلية متواصلة على لبنان

واصلت إسرائيل، أمس، غاراتها على لبنان، وبخاصة ضاحية بيروت الجنوبية والمناطق الجنوبية، فيما أعلنت ميليشيا «حزب الله» عن هجمات على إسرائيل التي أعلنت أن جيشها يعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» تمتد حتى نهر الليطاني الواقع على بعد نحو 30 كيلومتراً عن الحدود.

ووجّه الجيش الإسرائيلي إنذارات إخلاء لمنطقة واسعة في جنوب لبنان يتجاوز عمقها أربعين كيلومتراً، في حين دمر جسوراً عدة تربط بين ضفتَي النهر. وبينما تشنّ إسرائيل غارات كثيفة، تخوض قواتها قتالاً شرساً على محاور عدة في البلدات الحدودية، أبرزها بلدة الخيام التي تقع على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من الحدود.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية عن غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على مواقع متفرقة في جنوب لبنان. وقالت كذلك إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على ضاحية بيروت الجنوبية بعدما جدّد الجيش الإسرائيلي أوامره بإخلاء أحياء عدة فيها.

قتل مسعفين

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، مقتل 42 مسعفاً إثر القصف الإسرائيلي منذ بدء الحرب في الثاني من الشهر الجاري. وقالت الوزارة، في بيان، إن شابين في إسعاف النبطية قُتلا في غارة إسرائيلية استهدفت دراجتهما النارية خلال توجههما للقيام بمهمة إنقاذية في مدينة النبطية، الثلاثاء، «رغم أنهما كانا يرتديان زي الإسعاف ودراجتهما مزودة بعلامات الإسعاف والإنذار الضوئي».

وأسفرت غارات إسرائيلية عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في بلدة عدلون ومخيم للاجئين الفلسطينيين في منطقة صيدا وثلاثة آخرين في بلدة حبوش في جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة أن أربعة أشخاص قُتلوا في غارة إسرائيلية على عدلون، في حين قُتل اثنان آخران بغارة على شقة في مخيم المية ومية للاجئين الفلسطينيين.

وأفادت في وقت سابق أن غارة إسرائيلية على بلدة حبوش أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 18 آخرين.

مركز قيادة

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف «مركز قيادة في الضاحية الجنوبية» تابعاً للحزب. وأفاد في بيان أن قواته البرية في جنوب لبنان «دمرت مخزناً للأسلحة» في حين قتل سلاح الجو «عدداً من عناصر الحزب الذين فرّوا من الموقع المستهدف. وأشار البيان إلى أن القوات الإسرائيلية دمّرت مقرّات تابعة للحزب عُثر داخلها على كميات كبيرة من الوسائل القتالية».

وأعلن حزب الله من جهته أن مقاتليه استهدفوا تجمعات لقوات وآليات إسرائيلية، لا سيما في بلدتَي الناقورة والقوزح الحدوديتين وبلدات في شمال إسرائيل بعشر هجمات صاروخية، مجموعها أكثر من مئة صاروخ.

وجاء ذلك بعدما أعلن الحزب سلسلة هجمات على قوات إسرائيلية في جنوب لبنان ومواقع في شمال إسرائيل، حيث لم يُفد عن وقوع إصابات.

وفي شمال إسرائيل حيث هرع المستوطنون إلى الملاجئ إثر دوي صفارات الإنذار، قُتلت امرأة، الثلاثاء، بشظايا صاروخ أُطلق من لبنان، بحسب السلطات الإسرائيلية.