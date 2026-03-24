إسرائيل: لبنان قد يخسر أراضي إذا لم ينزع سلاح «حزب الله»

وألمح وزير الدفاع يسرائيل كاتس في وقت سابق إلى خطط للاستيلاء على أراضٍ، قائلاً إن لبنان قد يواجه «خسارة أراضٍ إذا لم ينزع سلاح حزب الله».
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن غارة إسرائيلية استهدفت جسر الدلافة الذي يربط منطقتي حاصبيا مرجعيون بمنطقتي جزين-الشوف والبقاع الغربي.
كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة كفرا الجنوبية. كما قتل شخص على الأقل في غارة إسرائيلية أمس على شقة في منطقة الحازمية قرب بيروت، المجاورة للقصر الرئاسي ومقار بعثات دبلوماسية، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
وفيما قالت الوزارة إن غارة إسرائيلية على شقة في الحازمية أدت في حصيلة أولية إلى مقتل شخص، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه هاجم «مخرباً من وحدة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في بيروت» من دون تفاصيل أخرى.
في الأثناء أعلنت قوة الأمم المتحدة بجنوب لبنان (يونيفيل) أمس أن مقرها العام في بلدة الناقورة أصيب بمقذوف يرجح أنه من جهة «غير تابعة للدولة».