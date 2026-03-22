لبنان.. غارات وقتلى في بيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن موجة غارات، فجر أمس، على أهداف لحزب الله في بيروت، بعد أن كان قد أنذر سكان عدة أحياء في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بالإخلاء. وقال الجيش في بيان مقتضب، إن قواته تضرب حالياً أهدافاً لحزب الله في بيروت. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بوقوع غارات إسرائيلية على حيي الغبيري وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، من دون تحديد الأهداف أو الإبلاغ عن إصابات.

وفي جنوب لبنان، قُتل شخص واحد على الأقل وأُصيب اثنان آخران بجروح فجراً في غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت منزلاً في قضاء بنت جبيل، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. كما أفادت الوكالة بشن غارات أخرى على مدينة صور الساحلية وبلدة الناقورة في الجنوب، قرب الحدود مع إسرائيل.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل عدد من عناصر حزب الله خلال تبادل لإطلاق النار في جنوب لبنان ليلاً، دون وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية. ووفقاً للجيش الإسرائيلي، رصدت قوات لواء جفعاتي عدة مسلحين من حزب الله خلال العمليات البرية.

وقال الجيش إن جنوده تبادلوا إطلاق النار مع أحد العناصر مما أدى إلى مقتله، ثم وجهت قوات جفعاتي طائرة مسيرة تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية لضرب عدد آخر من المسلحين الذين أطلقوا النار على القوات، وبعد فترة قصيرة، قُتل ثلاثة نشطاء آخرين جراء قصف الدبابات.

وأكد الجيش عدم إصابة أي جندي إسرائيلي في الحادث. وأعلن الجيش أن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات جوية على مراكز قيادة حزب الله في بيروت خلال الليل.

في الأثناء، ارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس حتى 21 منه إلى 1024 قتيلاً و2740 مصاباً. وأعلنت وزارة الصحة العامة، في التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة، أن العدد الإجمالي للقتلى منذ 2 مارس حتى 21 مارس بلغ 1024 بينهم 118 طفلاً، وعدد الجرحى 2740 بينهم 370 طفلاً.