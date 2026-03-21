الجيش الإسرائيلي: قصفنا 2000 هدف لحزب الله منذ بدء الحرب

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس، سلسلة غارات استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان، ووجّه الجيش الإسرائيلي إنذاراً لسكان جنوب نهر الزهراني طالباً منهم التوجه شمالاً. وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي، على بلدتي الطيبة والقنطرة اللتين تعرضتا كذلك لقصف مدفعي مع دير سريان.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جديدة على كفرتبنيت الجنوبية. ووجه الجيش الإسرائيلي، إنذاراً لسكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني، طالباً منهم الانتقال فوراً إلى منطقة شمال النهر.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، غارة استهدفت حي القلع بين بلدتي عبا والقصيبة في جنوب لبنان. كما شن فجر أمس، سلسلة غارات استهدفت بلدات حبوش، ودير سريان، وكفرصير، وبافليه، وحانين، والسلطانية، ودبعال، وبنت جبيل، وعيناتا، وتبنين في جنوب لبنان.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، غارة على حي القلع بين بلدتي عبا والقصيبة في جنوب لبنان. وأغار على بلدتي حبوش ودير سريان الجنوبيتين. كما أغار على منطقة البياض في بلدة حبوش، وعلى أطراف بلدة حبوش، ووادي بلدة عبا، وبلدة كفرصير في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفاً بلدات بافليه، وحانين، والسلطانية، ودبعال، وبنت جبيل، وعيناتا، وتبنين في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية قرى القطاعين الغربي والأوسط في جنوب لبنان، وأسفر ذلك عن سقوط إصابات عملت سيارات الدفاع المدني على نقلها إلى مستشفيات صور في جنوب لبنان.

وخرق الطيران الإسرائيلي، محلقاً على علو منخفض، جدار الصوت في سماء العاصمة اللبنانية أمس، محدثاً دوياً هائلاً على دفعتين صبيحة عيد الفطر، ما أثار الذعر بين السكان. وتردد دوي هائل في أنحاء بيروت وضواحيها، وصولاً إلى مناطق بعيدة عن العاصمة.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قصف ألفي هدف إرهابي في لبنان منذ بدء الحرب مع حزب الله في الثاني من مارس. وقال الجيش في بيان: في إطار جهودها الدفاعية المتقدّمة، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها البرية المحددة الهدف في جنوب لبنان ضد حزب الله.

وأشار إلى أنّه حتى الآن، تم ضرب أكثر من ألفي هدف إرهابي، من بينها 120 مركز قيادة وأكثر من 110 مخازن أسلحة وأكثر من 130 منصة إطلاق صواريخ.

وأضاف البيان أنه تم القضاء على أكثر من 570 من عناصر حزب الله، من بينهم 220 مقاتلاً مما تسمى قوة الرضوان، وحوالي 150 مشغلاً لصواريخ أرض-أرض وأكثر من 30 قيادياً من مختلف الرتب، محذراً من أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بقوة ضد حزب الله، ولن يسمح بإلحاق الضرر بمدنيين إسرائيليين.