الجيش الإسرائيلي: قصفنا 2000 هدف لحزب الله منذ بدء الحرب

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جديدة على كفرتبنيت الجنوبية. ووجه الجيش الإسرائيلي، إنذاراً لسكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني، طالباً منهم الانتقال فوراً إلى منطقة شمال النهر.
وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، غارة على حي القلع بين بلدتي عبا والقصيبة في جنوب لبنان. وأغار على بلدتي حبوش ودير سريان الجنوبيتين. كما أغار على منطقة البياض في بلدة حبوش، وعلى أطراف بلدة حبوش، ووادي بلدة عبا، وبلدة كفرصير في جنوب لبنان.
وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفاً بلدات بافليه، وحانين، والسلطانية، ودبعال، وبنت جبيل، وعيناتا، وتبنين في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية قرى القطاعين الغربي والأوسط في جنوب لبنان، وأسفر ذلك عن سقوط إصابات عملت سيارات الدفاع المدني على نقلها إلى مستشفيات صور في جنوب لبنان.
وأشار إلى أنّه حتى الآن، تم ضرب أكثر من ألفي هدف إرهابي، من بينها 120 مركز قيادة وأكثر من 110 مخازن أسلحة وأكثر من 130 منصة إطلاق صواريخ.
وأضاف البيان أنه تم القضاء على أكثر من 570 من عناصر حزب الله، من بينهم 220 مقاتلاً مما تسمى قوة الرضوان، وحوالي 150 مشغلاً لصواريخ أرض-أرض وأكثر من 30 قيادياً من مختلف الرتب، محذراً من أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بقوة ضد حزب الله، ولن يسمح بإلحاق الضرر بمدنيين إسرائيليين.