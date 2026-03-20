1000 قتيل ومليون نازح في لبنان

قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن أكثر من 1000 شخص قُتلوا في الحرب بين إسرائيل وحزب الله. ووفقاً للتقرير اليومي للوزارة، الذي أعده مركز عمليات طوارئ الصحة، ارتفع العدد الإجمالي للقتلى بين يومي 2 و 19 مارس إلى 1001، فيما أصيب 2584 شخصاً، ولقي 33 شخصاً حتفهم في الـ 24 ساعة الماضية.

ولفت التقرير إلى أن الهجمات أودت بحياة 40 من العاملين بقطاع الصحة.إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أمس، نزوح أكثر من مليون لبناني عن ديارهم وقراهم ومدنهم.وجدد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، دعوته إلى هدنة وبدء مفاوضات مع إسرائيل لوقف الحرب بينها وحزب الله، وذلك خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو.

وشدد عون، وفق بيان صادر عن الرئاسة، على ضرورة وقف إطلاق النار، وتوفير الضمانات اللازمة لنجاحه من قبل الأطراف المعنية. وأضاف أن المبادرة التفاوضية التي أعلنها لا تزال قائمة، لكن استمرار التصعيد العسكري يعيق انطلاقتها. وفي منشور على «إكس» قال بارو بعد تفقده مدرسة تحولت إلى مركز إيواء قرب بيروت: «تضامناً مع الشعب اللبناني، الذي جُر إلى حرب لم يخترها، نضاعف مساعدتنا الإنسانية للبنان إلى 17 مليون يورو».