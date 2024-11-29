تبادل اتهامات بين إسرائيل و«حزب الله» بخرق وقف النار

قبل إكمال وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان 48 ساعة، تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك الاتفاق، وفيما أقر الجيش الإسرائيلي بقصف منشأة لحزب الله في الجنوب، اتهم الحزب إسرائيل بالاعتداء على العائدين إلى القرى، بينما أقر البرلمان اللبناني 9 يناير موعداً لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن سلاح الجو قصف، أمس، منشأة يستخدمها حزب الله لتخزين صواريخ متوسطة المدى في جنوب لبنان، بعد أن تبادل الجانبان اتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار. وأفادت إسرائيل، بأنها فتحت النار أيضاً على ما وصفتهم بأنهم مشتبه بهم قدموا في مركبات إلى بضع مناطق في جنوب لبنان، مضيفة أن هذا يمثل خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار. وأصيب شخصان بجروح جراء استهداف إسرائيلي لقرية حدودية لبنانية. وأفادت الوكالة الوطنية، عن إصابة شخصين في بلدة مركبا في جنوب لبنان بجروح جراء استهداف إسرائيلي للساحة فيها، فضلاً عن استهداف مدفعي إسرائيلي لعدد من القرى الحدودية.

وأضافت الوكالة أن إسرائيل استهدفت ساحة بلدة الطيبة، وبلدة الخيام وسهل مرجعيون بالقذائف المدفعية، وسماع رشقات رشاشة في الخيام، وإطلاق دبابة ميركافا قذيفة على بلدة الوزاني، إلى جانب استهداف دبابة لأطراف كفرشوبا بقذيفتين.

واتهم «حزب الله»، بدوره، إسرائيل بانتهاك الاتفاق عبر ما أسماه الاعتداء على العائدين إلى القرى الأمامية. وقالت وسائل إعلام رسمية ومصادر أمنية لبنانية، إن الدبابات الإسرائيلية قصفت خمس بلدات وحقولاً في جنوب لبنان ما أدى إلى إصابة شخصين على الأقل. وجدد الجيش الإسرائيلي، أمس، حظر التجول الذي يقيد حركة سكان جنوب لبنان جنوبي نهر الليطاني بين الساعة الخامسة مساء والساعة السابعة صباحاً.

وحاولت أسر لبنانية نازحة من منازلها قرب الحدود الجنوبية، العودة للاطمئنان على ممتلكاتها، إلا أن القوات الإسرائيلية لا تزال متمركزة داخل الأراضي اللبنانية في بلدات على الحدود. وسمع مراسلو وكالة رويترز طائرات مسيرة استطلاعية تحلق فوق أجزاء من جنوب لبنان.

انتشار

في الأثناء، نشر الجيش اللبناني، قوات ودبابات في جنوب البلاد. وقال مصدر في الجيش اللبناني، إنه يقوم بدوريات وحواجز جنوب نهر الليطاني من دون التقدم إلى المناطق التي لا يزال الإسرائيليون متواجدين فيها. وفي قرية القليعة الحدودية، ألقى الأهالي الأرز والزهور احتفالاً بوصول الجيش اللبناني. وهتف أهالي القرية: لا نريد جيشا في لبنان إلا الجيش اللبناني، وصفقوا وهتفوا للقوات ولوحوا بالأعلام اللبنانية.

وفي إحصائية غداة سريان وقف إطلاق النر، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن حصيلة القتلى في لبنان بلغت 3961 قتيلاً خلال 13 شهراً من التصعيد. وأوردت الوزارة في بيان: بلغت الحصيلة الإجمالية لعدد القتلى والجرحى منذ بدء الهجوم وحتى الثلاثاء 3961 قتيلاً و16520 جريحاً.

تمديد وانتخاب

سياسياً، مدد البرلمان اللبناني، أمس، ولاية قائد الجيش لعام آخر، محدداً في الوقت نفسه الـ 9 من يناير موعد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية بعد عامين من شغور المنصب. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، عن التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون بعد التصويت على اقتراح قانون التمديد سنة لرتبة عميد وما فوق. ويجري تداول اسم عون في وسائل الإعلام المحلية وفي الأوساط السياسية كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية. وقبيل الجلسة، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، تحديد موعد لانتخاب رئيس الجمهورية في يناير المقبل.