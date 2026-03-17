إسرائيل تبدأ عملية برية «محدودة» في جنوب لبنان

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني، في إفادة صحفية، إن الجنود موجودون في «مواقع جديدة لم تكن قواتنا تعمل فيها».
ووصف أحدث عمليات برية بأنها «محدودة وموجهة»، ورفض تحديد إلى أي مدى توغلت القوات الإسرائيلية داخل لبنان أو ما إذا كانت ستتمركز في مواقع جديدة.
وأضاف: «تجري القيادة الشمالية عملية حازمة ضد «حزب الله»، قُتل خلالها حتى الآن أكثر من 400 عنصر، بينهم قياديون كبار في التنظيم. ونحن مصممون على مواصلة العملية حتى تحقيق جميع أهدافنا».
وأسفرت الغارات، منذ بدء الحرب، بحسب وزارة الصحة اللبنانية عن 886 قتيلاً، من بينهم 111 طفلاً و67 سيدة و38 عاملاً في القطاع الصحي، بالإضافة إلى إصابة 2141 آخرين، في الحرب التي اندلعت في الثاني من مارس.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن المتحدث، القول: «عثرت القوات داخل المبنى على كميات كبيرة من المعدات القتالية، تشمل عشرات الصواريخ والعبوات الناسفة والأسلحة».
كما قامت القوات الإسرائيلية بتصفية عنصرين مسلحين من الحزب، كانا يتقدمان نحوها.
وقال كاتس لكبار القادة العسكريين، وفق ما نقله بيان صادر عن مكتبه، إن «مئات الآلاف من السكان في جنوب لبنان الذين أخلوا ويُخلون منازلهم في جنوب لبنان وبيروت لن يعودوا إلى منازلهم في منطقة جنوب نهر الليطاني حتى يتم ضمان سلامة سكان الشمال».