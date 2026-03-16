الشرق الأوسط

لبنان يعلن نزوح أكثر من مليون شخص منذ بدء المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله"

وكالات

أعلن لبنان نزوح أكثر من مليون شخص منذ بدء المواجهات الأخيرة بين إسرائيل و "حزب الله".

وقالت الحكومة اللبنانية اليوم الاثنين، إن الغارات الإسرائيلية المكثفة تسببت في نزوح أكثر من مليون شخص، أي ما يُقدَّر بنحو 20% من إجمالي عدد سكان البلاد، وذلك من مناطق شاسعة في الجنوب والضواحي الجنوبية للعاصمة بيروت.

وأفادت المصادر الرسمية أن الحصيلة البشرية للقصف المستمر بلغت نحو 850 قتيلاً حتى اللحظة.

وفي الوقت ذاته تتزايد المخاوف من شن تل أبيب اجتياحاً برياً واسع النطاق، خاصة مع توغل بعض الآليات العسكرية الإسرائيلية داخل الجنوب اللبناني.