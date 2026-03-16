إسرائيل تنفي اعتزامها إجراء مفاوضات مباشرة مع لبنان

وقال مصدر لبناني، السبت، إن «المفاوضات مطروحة، والتحضيرات جارية لتشكيل الوفد، ولكن لا يوجد أجندة لهذا التفاوض».
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا إسرائيل إلى إجراء «محادثات مباشرة» مع بيروت، معرباً عن استعداده لتسهيلها واستضافتها.
من جانبه، قال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن الحكومة الإسرائيلية تدرس إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، التي تم التوصل إليها مع لبنان عام 2022 لتسوية نزاع حول منطقة غنية بالغاز في البحر المتوسط.
وأضاف إن «الاتفاقية، التي أبرمتها حكومة سابقة، لم تكن اتفاقية حقيقية، بل كانت وثيقة استسلام».
وقال إنه دمّر «مراكز قيادة تابعة» لقوة الرضوان في بيروت. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل ثلاثة أشخاص في غارة إسرائيلية على قرية القطراني في جنوب البلاد خلال الليل.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إن الجيش الإسرائيلي استهدف شقة في مبنى سكني في منطقة الشرحبيل شمال شرقي صيدا، مضيفة أن الغارة أدت إلى «اندلاع النار فيها». وقالت، إن الغارة أدت إلى مقتل شخص.
قُتل قيادي في حركة حماس في غارة إسرائيلية على منطقة شرحبيل قرب صيدا بجنوب لبنان الأحد، بحسب ما أفاد مصدر في الحركة. وأكد مصدر أن الغارة قتلت القيادي في حركة حماس وسام طه.