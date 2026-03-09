إسرائيل تستهدف قيادات لـ«الحرس الثوري» في بيروت

أعلنت إسرائيل أنها استهدفت قياديين في الحرس الثوري الإيراني، في بيروت، في حين تواصل القصف المتبادل بينها وبين «حزب الله».

وقتل أربعة أشخاص على الأقل، وأصيب عشرة في غارة إسرائيلية، أمس، على فندق بمنطقة الروشة على واجهة بيروت البحرية. وقالت وزارة الصحة، إن أربعة أشخاص قتلوا، وأصيب عشرة آخرون بجروح جراء الغارة على غرفة فندق في منطقة الروشة في بيروت. وقال مصدر أمني في المكان للوكالة، إن «الهيئة الصحية الإسلامية» التابعة لـ«حزب الله» نقلت ثلاث جثث من الفندق.

وشاهدت وكالة «فرانس برس» الغرفة المستهدفة في الطابق الرابع، وقد تطاير زجاجها واتشحت جدرانها بالسواد، في حين فرضت القوى الأمنية طوقاً على المكان، وشاهد عشرات النزلاء المصابين بحالة من الهلع كانوا يخرجون تباعاً من الفندق مع حقائبهم.

وأعلنت إسرائيل أنها استهدفت قياديين في الحرس الثوري الإيراني كانوا بالفندق. وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم «قادة مركزيين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني كانوا يعملون في بيروت». ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر عسكري إسرائيلي أن الغارة استهدفت ‌5 قيادات في فيلق القدس، بينهم عناصر من الاستخبارات والشؤون المالية.

وكانت هذه الغارة الأولى تستهدف قلب بيروت منذ توسيع الضربات، التي أسفرت عن مقتل نحو 400 شخص، وإصابة أكثر من ألف بجروح، وفق أحدث حصيلة أوردتها وزارة الصحة اللبنانية، أمس.

هذا الهجوم هو الاستهداف الإسرائيلي الثاني من نوعه لفندق خلال الأسبوع، إذ استهدفت غارة إسرائيلية، الأربعاء، فندقاً في محلة الحازمية قرب بيروت، والمتاخمة لبعبدا، حيث القصر الجمهوري ومقرات وزارات وبعثات دبلوماسية.

استمرار القصف

وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل «حزب الله»، أظهرت لقطات حية دخاناً يتصاعد عقب غارة جوية، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي قبيل ذلك شن ضربات على بنى تحتية للحزب، واستهدفت غارتان إسرائيليتان مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، بمدينة صيدا بجنوب لبنان.

وفي وقت سابق، أمس، أكد وزير الصحة اللبناني مقتل 17 شخصاً على الأقل في غارات إسرائيلية على صير الغربية بالنبطية، وتفاحتا في صيدا بجنوب لبنان. وقُتل 19 شخصاً في غارة إسرائيلية ليلية، استهدفت مبنى مؤلفاً من ثلاثة طوابق بقضاء النبطية في جنوب لبنان، وفق إعلام محلي، كما شن الطيران الإسرائيلي غارة في بلدة الغازية.

وقُتل ثلاثة أشخاص، وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية، استهدفت منزلاً في بلدة عيتيت بجنوب لبنان، وسقط آخرون في غارات على الشعيتية قضاء صور، ووقعت أضرار كبيرة في السرايا الحكومية في تبنين تسببت بها غارات إسرائيلية على المدينة.

من جانبه، أعلن «حزب الله» أنه استهدف «بصلية من الصواريخ النوعية» قاعدة حيفا البحرية في شمال إسرائيل. وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، مقتل اثنين من جنوده في جنوب لبنان، للمرة الأولى منذ بدء المواجهة مع الحزب.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن جنديين قتلا، أمس، خلال معارك في جنوب لبنان، وتعد هذه أول خسائر بشرية في صفوف الجيش منذ اندلاع الحرب مع إيران الأسبوع الماضي.