إسرائيل تقتل 5 من قيادات الحرس الثوري في قلب بيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني من خلال غارة جوية دقيقة في بيروت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "خلال الليلة الماضية، هاجم سلاح البحرية بتوجيه استخباري دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية خمسة قادة من فيلق لبنان وفيلق فلسطين التابعين لفيلق القدس في الحرس الثوري، أثناء اجتماعهم في أحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت".

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل نداف شوشاني في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إن الجيش الإسرائيلي قتل حتى الآن نحو 200 مقاتل من "حزب الله".

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد مقتل جنديين في جنوب لبنان، في أولى ‌الخسائر بين صفوفه منذ بدء الحرب.

وانجر لبنان إلى الحرب المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران يوم الاثنين الماضي بعد أن ‌أطلقت جماعة "حزب الله" صواريخ وطائرات ‌مسيرة على إسرائيل.

وردت إسرائيل بشن غارات جوية مكثفة على مناطق في جنوب وشرق لبنان ومحيط بيروت، بالإضافة إلى قصف جوي نادر في عمق الأراضي اللبنانية أسقط 41 قتيلا.