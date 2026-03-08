الجيش الإسرائيلي ينفذ ضربة دقيقة استهدفت قادة بارزين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني

قال الجيش الإسرائيلي إنه نفّذ "ضربة دقيقة ومحددة" في بيروت الأحد استهدفت قادة من الحرس الثوري الإيراني ينشطون في لبنان.

وقالت الناطقة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية على إكس "هاجم جيش الدفاع قبل وقت قصير، في ضربة دقيقة ومحددة، قادة مركزيين في فيلق لبنان التابع ل +فيلق القدس+ في الحرس الثوري الإيراني، كانوا يعملون في بيروت" متّهمة إياهم بأنهم "عملوا على دفع مخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها من داخل الأراضي اللبنانية".

وتمت العملية بطائرة مسيرة إسرائيلية في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، استهدفت غرفة في فندق بمنطقة الروشة في بيروت، وهي منطقة سياحية ساحلية رئيسية في العاصمة اللبنانية ولا يوجد فيها تواجد ملحوظ لحزب الله، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

واستهدف الهجوم فندق رمادا، الذي يحظى بشعبية لدى السياح ورجال الأعمال، وسمع دويها السكان في المناطق المجاورة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الضربة أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 10 آخرين.

وهذا هو الهجوم الثاني الذي يستهدف فندقا منذ تجدد الصراع بين إسرائيل وحزب الله في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن أطلقت الجماعة المدعومة من إيران صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه شمال إسرائيل، مما أدى إلى ضربات انتقامية إسرائيلية في جميع أنحاء لبنان أسفرت عن مقتل المئات.