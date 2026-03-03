رئيس الأركان الإسرائيلي يهدد حزب الله بـ "ضربة مدمرة"

هدد رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية إيال زامير "حزب الله" بـ "ضربة مدمرة".

وخلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، قال زامير: "الجيش الإسرائيلي لن يوقف الحملة قبل القضاء على التهديد القادم من لبنان".

وأضاف: "سنواصل الإصرار على نزع سلاح "حزب الله" - هذا مطلب لن نتخلى عنه".

وقال زامير للقادة : "جميع القوات اللازمة للدفاع والهجوم هي تحت تصرفكم".

واستطرد :" استفيدوا من الوقت ومن القدرات الكبيرة التي تمتلكونها: القدرات البرية والنارية والجوية والبحرية، إلى جانب العديد من القوات المنتشرة على طول الحدود".

وفي حديثه إلى السكان في شمال إسرائيل، الذي يحاذي لبنان، قال إن الجيش الإسرائيلي يسيطر على المجال الجوي للبلد المجاور وسيقضي على أي تهديد يرصده.

وقال رئيس الأركان :" سننهي هذه الحملة ليس فقط بضرب إيران ولكن بتوجه ضربة مدمرة لحزب الله ".

وكان حزب الله قد أطلق سابقاً صواريخ على إسرائيل رداً على مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.