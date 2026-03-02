الحكومة اللبنانية تعلن "الحظر الفوري" لأنشطة حزب الله العسكرية وتلزمه بتسليم سلاحه

قررت الحكومة اللبنانية، اليوم الإثنين، "الحظر الفوري" لكافة نشاطات "حزب الل"ه الأمنية والعسكرية، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى "إلزامه" بتسليم سلاحه إلى الدولة، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء نواف سلام.

وصرح سلام عقب اجتماع للحكومة في القصر الرئاسي بصدور قرار يقضي بـ "الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة، واعتبارها خارجة عن القانون، مع حصر عمل الحزب في المجال السياسي فقط".

وأضاف رئيس الوزراء: "تؤكد الدولة رفضها المطلق لأي أعمال عسكرية تنطلق من أراضيها، وتشدد على أن قرار الحرب والسلم بيد الشرعية الدولية والمحلية، مما يستدعي حظر نشاطات الحزب وإلزامه بتسليم سلاحه والالتزام بالعمل السياسي".

كما وجهت الحكومة الأجهزة الأمنية بتنفيذ القرار ومنع أي عمليات عسكرية وتوقيف فاعليها، وطلبت من قيادة الجيش المباشرة بتنفيذ خطة "حصر السلاح" في المناطق الواقعة شمال الليطاني.

تزامن هذا القرار مع شن إسرائيل غارات جوية مكثفة على مناطق لبنانية عدة فجر اليوم، مما أسفر عن سقوط 31 قتيلاً و149 جريحاً في حصيلة أولية أعلنتها وزارة الصحة.

وفي سياق التصعيد الميداني، توقع رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، "أياماً عديدة من القتال" مع حزب الله، مؤكداً في مقطع فيديو نشره الجيش: "بدأنا معركة هجومية ولسنا في وضع دفاعي فقط".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن فجر اليوم استهداف مسؤولين كبار في حزب الله ببيروت وجنوب لبنان، رداً على إطلاق الحزب مقذوفات باتجاه إسرائيل.

من جهته، أصدر حزب الله بياناً أكد فيه استهداف موقع "مشمار الكرمل" للدفاع الصاروخي جنوب حيفا بصلية من الصواريخ النوعية وسرب من المسيّرات، واصفاً الهجوم بأنه "دفاع عن لبنان ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية".

ويُعد هذا الهجوم هو الأول الذي يشنه حزب الله منذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر 2024، والذي كان قد أنهى أكثر من عام من الأعمال العدائية.