إسرائيل: استهدفنا قيادات بارزة في حزب الله بعملية دقيقة في جنوب لبنان

قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف في عملية دقيقة قيادات بارزة في حزب الله بجنوب لبنان، بعدما أعلن حزب الله أنه أطلق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل ردا على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "ردا على إطلاق حزب الله مقذوفات باتجاه دولة إسرائيل" بدأت القوات الإسرائيلية "ضرب أهداف تابعة لحزب الله في كل أنحاء لبنان".

وقال حزب الله في بيان "دفاعا عن لبنان وشعبه وفي إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، استهدفنا بصواريخ نوعية وسرب من المسيرات موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي التابع للجيش الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا ".

وهذا أول هجوم يشنه حزب الله على إسرائيل منذ وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024 .

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن إسرائيل شنت غارات على العديد من المناطق في لبنان، بدءا من الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما أفادت الوكالة "بنزوح كبير من الضاحية الجنوبية والجنوب بعد سلسلة الغارات الاسرائيلية".