إطلاق 6 صواريخ من الأراضي اللبنانية نحو حيفا.. ومسؤولون إسرائيليون: سنرد بقوة

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إنه تم إطلاق نحو 6 صواريخ من الأراضي اللبنانية نحو حيفا، فيما توعد مسؤولون إسرائيليون: سنرد بقوة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين بإطلاق صواريخ ‌من لبنان مما أسفر عن إطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق بشمال إسرائيل وذلك في أول عملية من الأراضي اللبنانية منذ بدء الضربات ⁠الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

واتفق لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية عام 2024، لينهيا ‌بذلك أكثر من عام من القتال بين إسرائيل و حزب الله الذي بلغ ذروته بضربات إسرائيلية ‌أضعفت بشدة الحزب. ومنذ ذلك ‌الحين، تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار.

ولم يصدر بعد ‌أي تعليق من حزب الله ⁠على ما ورد من أنباء عن إطلاق صواريخ من لبنان.

وعبر حزب الله عن ⁠تضامنه مع إيران السبت لكنه لم يُصرّح بما إذا كان سيتدخل أم لا.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق أنه اعترض ‌عملية إطلاق صواريخ، بينما سقطت صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة.

وأكد الجيش أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.