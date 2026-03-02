لبنان وفرنسا يؤجلان مؤتمراً لدعم الجيش اللبناني

أرجأ لبنان وفرنسا، أمس، مؤتمراً كان مقرراً عقده لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، بحسب ما أفادت رئاستا البلدين في بيان مشترك، وذلك بسبب الظروف غير المواتية في المنطقة. وأشار البيان إلى أن الرئيس اللبناني جوزاف عون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أجريا اتصالاً «تناولا خلاله آخر المستجدات التي تؤثر على أمن المنطقة».

وأضاف أنهما اتخذا «قراراً بتأجيل المؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبنانية، الذي كان مقرراً انعقاده في الخامس من مارس في باريس، إلى شهر أبريل المقبل»، مشيرين إلى عدم توافر «الظروف الملائمة للإبقاء على موعده المحدد».