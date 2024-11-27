الأمم المتحدة ترحب بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

رحب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

وأعرب الأمين العام، في بيان له، عن أمله في أن يضع هذا الاتفاق حداً للعنف والدمار والمعاناة للناس في البلدين.

وحث الأمين العام، الأطراف المعنية على الاحترام الكامل والتطبيق العاجل لجميع التزاماتها بموجب الاتفاق، داعياً إلى اتخاذ خطوات فورية باتجاه تطبيق قـرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بشكل كامل.

وأشار إلى استعداد كل من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، لدعم تطبيق الاتفاق بما يتوافق مع ولايتيهما.

من جانبها، رحبت جينين هينيس - بلاسخارت ، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، بإعلان وقف إطلاق النار، واصفة الاتفاق الذي تم بهذا الشأن بمثابة نقطة انطلاق لعملية دقيقة تلبي التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، بما يستعيد الأمان والأمن الذي يستحقه المدنيون على جانبي الخط الأزرق.

وشددت على ضرورة ضمان استدامة هذا الاتفاق عبر العمل الجاد والتزام الطرفين الكامل والثابت.

ولفتت إلى أن الجانبين لا يمكنهما تحمل تبعات فترة أخرى من التنفيذ غير الجاد للقرار 1701 تحت ستار الهدوء الظاهري.

وأشادت المنسقة الخاصة بالطرفين لاغتنامهما الفرصة لإنهاء هذه "الحقبة المدمرة".

وأكدت أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات ملموسة لترسيخ هذا الإنجاز الذي تحقق اليوم.