مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية اليوم "الثلاثاء" أن مجلس الوزراء الأمني المصغر وافق على اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان.

ومن المتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ غداً الأربعاء.

وأشارت القناة 14 الإسرائيلية، إلى أن هناك خلاف إسرائيلي أمريكي على موعد دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ.

وأضافت أن واشنطن تطالب بوقف إطلاق النار بحلول الصباح وتل أبيب تطلب تمديد الوقت حتى مساء غد لمهاجمة أهداف أخرى.

وفقاً لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، تتضمن مسودة الاتفاق الذي يرجح أن يبدأ وقف إطلاق النار بموجبه، فترة انتقالية مدتها 60 يوماً، ينسحب خلالها الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان بينما تنتشر قوات الجيش اللبناني بالمناطق القريبة من الحدود، وينقل حزب الله أسلحته الثقيلة إلى شمال نهر الليطاني. كما جاء في المسودة أن لجنة رقابة دولية بقيادة الولايات المتحدة ستتابع تنفيذ ومعالجة الانتهاكات.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "الثلاثاء"، إن من أهداف وقف إطلاق النار مع لبنان "فصل الساحات وعزل حماس".

وذكر نتنياهو، في كلمة "دمرنا قدرات حزب الله على إنتاج الصواريخ، لم يعد بنفس القوة السابقة وقضينا على كل قادته ومعظم بنيته التحتية.