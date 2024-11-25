نتنياهو يوافق على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان مع بعض التحفظات

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "من حيث المبدأ" على اتفاق وقف إطلاق النار الناشئ مع حزب الله خلال مشاورة أمنية مع المسؤولين الإسرائيليين ليلة أمس، وفقًا لمصادر «CNN».

ولا تزال إسرائيل لديها تحفظات على بعض تفاصيل الاتفاق، والتي كان من المتوقع أن تُنقل إلى الحكومة اللبنانية اليوم الاثنين، وفقًا للمصدر.

تلك التفاصيل وغيرها لا تزال قيد التفاوض، وأكدت مصادر متعددة أن الاتفاق لن يكون نهائيًا حتى يتم حل جميع القضايا.

سيحتاج اتفاق وقف إطلاق النار أيضًا إلى موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي، وهو ما لم يحدث بعد.

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات إن المحادثات تبدو إيجابية نحو التوصل إلى اتفاق، لكنها اعترفت بأنه مع استمرار تبادل النيران بين إسرائيل وحزب الله، قد يؤدي أي خطأ إلى انهيار المحادثات.

وقال المبعوث الأمريكي آموس هوكستين في بيروت الأسبوع الماضي إن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان كان "في متناول اليد"، لكنه أضاف أن القرار النهائي يعود للأطراف.

التقى هوكستين برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري، الوسيط مع حزب الله في المحادثات، وقال إنه كانت هناك "مناقشات بناءة وجيدة جدًا لتضييق الفجوات".

وأضاف الأسبوع الماضي: "لدينا فرصة حقيقية لإنهاء الصراع. النافذة الآن"، وغادر لبنان إلى إسرائيل يوم الأربعاء لمحاولة إنهاء المفاوضات.

يهدف الاقتراح المدعوم من الولايات المتحدة إلى تحقيق وقف للأعمال العدائية لمدة 60 يومًا، يأمل البعض أن يشكل أساسًا لوقف إطلاق نار دائم.

ويوم الأحد، استشهد محلل CNN ومراسل Axios باراك رافيد بمصدر قال إن هوكستين أخبر السفير الإسرائيلي في واشنطن السبت أنه إذا لم ترد إسرائيل بشكل إيجابي في الأيام القادمة على اقتراح وقف إطلاق النار، فإنه سينسحب من جهود الوساطة.

وجاءت رحلة هوكستين إلى المنطقة بعد أن ردت بيروت "بشكل إيجابي" على اقتراح مدعوم من الولايات المتحدة لوقف الحرب، قال ميقاتي الأسبوع الماضي، مضيفًا أن أجزاء كبيرة من مسودة الاتفاق تم حلها.

وشنت إسرائيل هجومًا عسكريًا كبيرًا في لبنان في منتصف سبتمبر بعد أشهر من الهجمات الحدودية المتبادلة التي بدأت في 8 أكتوبر من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين، شنت إسرائيل غزوًا بريًا، وقتلت عددًا من قادة حزب الله - بما في ذلك أحد مؤسسيه، حسن نصر الله - وأصابت آلاف الأشخاص في هجوم تضمن أجهزة تفجير لأجهزة الـ«بيجر».