الجيش اللبناني: مقتل جندي وإصابة 18 في ضربة إسرائيلية

قال الجيش اللبناني اليوم الأحد إن جنديا على الأقل قُتل وأصيب 18 بعضهم بجروح خطيرة إثر هجوم إسرائيلي استهدف مركزا للجيش "في العامرية على طريق القليلة-صور" في جنوب البلاد.

وأضاف الجيش على منصة إكس "تعرض المركز لأضرار جسيمة".

وفي بيان لاحق، نعى الجيش اللبناني الجندي دياب محمد جعفر.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على الواقعة.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي : استهداف اسرائيل اليوم مركزا للجيش في الجنوب يمثل رسالة دموية مباشرة برفض كل المساعي للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتعزيز حضور الجيش في الجنوب وتنفيذ القرار الدولي رقم 1701

وأضاف "هذا العدوان هو أمر برسم المجتمع الدولي الساكت على ما يجري في حق لبنان".

وأفضى القرار رقم 1701 الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 2006 إلى إنهاء حرب استمرت لمدة شهر بين إسرائيل وحزب الله من خلال فرض وقف لإطلاق النار.

ونص القرار على حظر وجود أي قوات أو سلاح بخلاف قوات وسلاح الجيش اللبناني في المنطقة بين نهر الليطاني وحدود إسرائيل ولبنان، وذلك في مسعى لتعزيز الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل.