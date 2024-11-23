أنباء عن استهداف قيادي كبير بـ "حزب الله" في غارة اسرائيلية

أفاد مصدر أمني لبناني وفق صحيفةاندبندنت عربية إن "قيادياً كبيراً" في "حزب الله" تم استهدافه في الغارة الإسرائيلية التي طالت، فجر اليوم السبت، حياً مكتظاً في منطقة البسطة في بيروت.

وقال المصدر الذي لم يشأ كشف هويته إن "الضربة الإسرائيلية في البسطة كانت تستهدف شخصية قيادية في حزب الله"، من دون أن يؤكد إن كان المستهدف قتل أم لا.

وبعد يوم من القصف المكثف الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل "حزب الله"، هزت انفجارات عنيفة في وقت مبكر اليوم السبت العاصمة اللبنانية بيروت، واستهدفت سلسلة غارات عنيفة الضاحية الجنوبية للعاصمة.

وتوالت الأنباء عن المستهدف في هذه الغارات، وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن عملية اغتيال استهدفت القيادي في "حزب الله" طلال حمية، وأخرى لمّحت إلى أن المستهدف هو الأمين العام للحزب نعيم قاسم، كما تحدثت مصادر أخرى عن أن المستهدف هو القيادي في "حزب الله" محمد حيدر.

وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية أن الشخصية المستهدفة في غارة وسط بيروت كبيرة.

من هو محمد حيدر؟

محمد حيدر، المعروف بلقب "أبو علي حيدر"، هو قيادي بارز في حزب الله، وشغل منصب عضو في مجلس النواب اللبناني بين عامي 2005 و2009، حيث مثّل دائرة مرجعيون – حاصبيا.

ويُعتبر حيدر من الشخصيات المؤثرة داخل الحزب، حيث كان مقرباً من الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله. وتولى مسؤوليات عسكرية وأمنية مهمة، بما في ذلك قيادة قوات الحزب في بيروت وسهل البقاع.

في عام 2019، تعرض لمحاولة اغتيال عندما قصفت طائرتان مسيرتان إسرائيليتان الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث أشارت تقارير إلى أن الهدف كان تصفيته.

وبعد سلسلة من الاغتيالات التي طالت قيادات في الحزب خلال عام 2024، برز دور محمد حيدر كأحد القادة العسكريين الرئيسيين المتبقين، وتولى مع هيثم علي الطبطبائي القيادة العسكرية في جنوب لبنان بشكل غير رسمي.

يُذكر أن محمد حيدر يُعد من النواة العسكرية الأولى للحزب ومن الرعيل المؤسس له، ما يجعله من الشخصيات البارزة في هيكلية الحزب.

قادة

وتحدثت أنباء عن وجود قادة ميدانيين لـ "حزب الله" أثناء استهداف محمد حيدر في غارة البسطة.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن فرق الإنقاذ تعمل على رفع الأنقاض في شارع المأمون في البسطة، حيث استهدف الطيران الإسرائيلي مبنى سكنياً، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

وأفيد بسقوط ما لا يقل عن 11 قتيلاً وأكثر من 15 جريحاً في حصيلة أولية للغارة على بيروت.

وقالت مصادر أمنية لـ"رويترز" إن أربعة صواريخ على الأقل أطلقت في هجوم جوي على وسط بيروت في وقت مبكر اليوم، وذكر مصدران أن الهجوم استهدف حي البسطة في بيروت.

من جانبها ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن ضربة إسرائيلية بخمسة صواريخ استهدفت مبنى سكنياً من ثماني طبقات في شارع المأمون بمنطقة البسطة أدت إلى تدميره بالكامل. وأفادت وسائل إعلام محلية عن مقتل أربعة في الأقل وإصابة 23 في الهجوم على وسط بيروت.

وتسنى سماع أبواق سيارات الإسعاف التي هرعت إلى مكان الانفجار في حي البسطة في بيروت. وأظهر مقطع بثته قنوات محلية مبنى واحداً على الأقل منهاراً وعدداً من المباني الأخرى تعرض لأضرار جسيمة.

وهذا هو رابع هجوم جوي إسرائيلي خلال أيام يستهدف منطقة وسط بيروت، وأسفر هجوم جوي إسرائيلي الأحد الماضي على حي رأس النبع عن مقتل مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله".