سلسلة غارات إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار بالإخلاء

استهدفت غارات ليلية جديدة الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت ليل الجمعة السبت، بحسب وكالة فرانس برس والوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن "الطيران الإسرائيلي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت"، في حين سمع مراسلون لفرانس برس في قلب بيروت وبشرق العاصمة دوي ثلاثة انفجارات على الأقل.

وكانت سلسلة غارات إسرائيلية قد استهدفت الجمعة ضاحية بيروت الجنوبية وأطرافها عقب إنذارات وجهها الجيش الإسرائيلي للسكان بإخلاء أبنية، يقع عدد منها في مناطق سكنية وتجارية مكتظة، في خضم استمرار المواجهة المفتوحة بين حزب الله والدولة العبرية منذ شهرين.

وإضافة إلى ضاحية بيروت الجنوبية التي تتعرض للقصف بانتظام، وجه الجيش الإسرائيلي خلال الليل إنذارات لإخلاء مناطق عدة في جنوب لبنان، حيث يقوم بعمليات توغل برية منذ 30 سبتمبر.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل خمسة مسعفين من الهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله جراء غارتين على جنوب البلاد.

في شرق لبنان، قضى مدير مستشفى دار الأمل وستة من العاملين في المؤسسة الطبية الواقعة قرب بعلبك في قصف جوي إسرائيلي على مقر إقامة المدير الواقع إلى جوار المستشفى، بحسب الوزارة.يأتي ذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية في وقت سابق الجمعة مقتل 226 عاملا صحيا في لبنان في الفترة الممتدة بين 7 أكتوبر 2023 حتى 18 نوفمبر.