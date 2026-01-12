سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

نفذ الجيش الإسرائيلي، أمس، سلسلة هجمات على جنوب لبنان.

وأعلن أن الطائرات الإسرائيلية شنت ضربات على مواقع عدة في مناطق مختلفة من جنوب لبنان، في إطار العمليات العسكرية المتواصلة ضد حزب الله.

وشملت الغارات وادي برغز ومنطقة المحمودية ومرتفعات جبل الريحان بين بلدة سجد والعيشية، ومحيط بلدة القطراني وبلدات كفر حتا، كفر كلا وكفر ملكي، إضافة إلى 3 غارات على محيط بريتال في البقاع شرق لبنان.

يذكر أنه رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي يسري منذ نوفمبر 2024، تواصل إسرائيل شن ضربات، خصوصاً على الجنوب اللبناني، متهمة حزب الله بترميم قدراته العسكرية.

في حين أعلن الجيش اللبناني، أخيراً، إنجاز نزع سلاح حزب الله من المنطقة الممتدة من الحدود الجنوبية مع إسرائيل حتى نهر الليطاني، في إطار خطة رسمية لحصر السلاح بيد الدولة.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن «الجهود التي تبذلها الحكومة والجيش اللبناني مشجعة، لكنها غير كافية بتاتاً».

كما اتهم حزب الله بمحاولة إعادة التسلح وإعادة بناء بنيته التحتية.