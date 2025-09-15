الكويت: أمن قطر ركيزة أساسية من ركائز أمن أمتينا العربية والإسلامية

جدد ولي عهد الكويت، الشيخ صباح الخالد الصباح، إدانة بلاده للهجوم الإسرائيلي الذي تعرضت له أراضي الدوحة، مؤكداً دعم بلاده التام للإجراءات القطرية كافة التي من أجلها المحافظة على أمن الدوحة، واستقرارها، وسيادتها، وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وجاء في كلمة الكويت : "تأتي قمتنا اليوم؛ لتجدد إدانتنا للعدوان الغاشم؛ الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي في التاسع من سبتمبر الجاري على دولة قطر الشقيقة وسيادتها، وللتأكيد على أن أمن دولة قطر ركيزة أساسية من ركائز أمن أمتينا العربية والإسلامية؛ وأنها جزء ال يتجزأ منهما"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأضاف ممثل أمير الكويت في الكلمة "إن إمعان قوات الاحتلال في استباحة سيادة الدول العربية والإسلامية يعد استكماال لنهجها التصعيدي، الذي طالما حذرنا من عواقبه، وتهديدا صريحا للأمن الإقليمي والدولي، وتقويضا مباشرا للجهود الدولية المبذولة لإحلال السلام في المنطقة، واستخفافا جليا بالمنظومة الدولية وبقواعد ومبادئ القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة، وانقيادا للمنطقة برمتها إلى حالة من الفوضى.

وتابع " ندين وبأشد العبارات العدوان الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ونجدد دعوتنا للمجتمع الدولي ومجلس الأمن للقيام بمسؤولياته، وعدم السكوت أو التغاضي عن هذا العدوان المشين، واتخاذ إجراءات جادة وفاعلة من أجل وقف العدوان الممنهج على دول المنطقة، ومحاسبة مرتكبيه".





