الكويت.. 50 ديناراً عقوبة التجوّل بالسيارة داخل المدن دون مبرر

كشفت وزارة الداخلية الكويتية، عن عقوبة جديدة في قانون المرور تتعلق بالتجوّل بالسيارة داخل المدن دون مبرر.

وأوضحت الوزارة أن عقوبة تلك المخالفة، تتراوح بين 30 و50 ديناراً عند إحالتها للمحكمة و15 ديناراً بأمر الصلح، ولا حبس فيها، بحسب صحف كويتية.

وكان رئيس لجنة أسبوع المرور الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي العميد محمد الصبحان، قال إن من بين التعديلات التي أقرت في قانون المرور الجديد 5/2025 العقوبة البديلة، وهي التي تحل محل العقوبة الأصلية، مشيراً إلى أن المخالفة حينما تحال للقضاء يمكن لسلطة القاضي تحويل العقوبة الأصلية إلى عقوبة بديلة، على سبيل المثال (في خدمة المجتمع) حسبما يراه القاضي، بما يتلاءم مع مهنة وشهادة المخالف، والعمل في الخدمة العامة مدة لا تزيد على سنة ولمدة 8 ساعات يومياً دون مقابل.

وتابع: من العقوبات البديلة إلزام المخالف في حال تضررت الأموال العامة بسبب مخالفته الجسيمة أن يقوم بإصلاح الضرر على نفقته الخاصة ويمكن للقاضي أن يجمع بين أكثر من عقوبة خدمية وتكون عقوبات نافذة يعمل بها فور صدور الحكم.