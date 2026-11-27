استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الجمعة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت محمد توتونجي وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار الاعتداءات وآخرها الهجوم أمس على أحد المواقع الحيوية.

وأكد نائب وزير الخارجية السفير حمد المشعان، إدانة دولة الكويت القاطعة لهذه الاعتداءات محمّلاً إيران المسؤولية الكاملة عنها وتداعياتها مشدداً على احتفاظ دولة الكويت بحقها الأصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.